Vaccini Covid a 250 dollari sul dark web

Vaccini e farmaci contraffatti che dovrebbero combattere il coronavirus, pagabili in Bitcoin, stanno circolando sul dark web.



Sembrava quasi inevitabile. La pandemia di Covid-19 continua a devastare molti paesi del mondo, ma la speranza sembra rinascere dal susseguirsi degli annunci di laboratori orgogliosi di aver sviluppato un vaccino. La Cina ha avviato la vaccinazione, così come il Regno Unito, che da pochi giorniha effettuato le prime iniezioni del siero sviluppato dai laboratori Pfizer e BioNTech.

Poi ci sono individui malintenzionati che giocano sempre sulla paura per promuovere "vaccini" o "cure" contro i coronavirus sul dark web.

La voglia di un vaccino che, per alcuni, potrebbe portare alla fine dell'epidemia, ovviamente delizia i malintenzionati, che ora stanno cercando di capitalizzare l'aspetto ansiogeno della pandemia per dare una spinta ai loro affari.



I venditori dell'enorme marketplace parallelo rappresentato dal dark web sanno bene che alcune persone non sono pronte ad attendere i canali ufficiali per ricevere il vaccino, che viene prima somministrato alle persone cosiddette “vulnerabili”, come gli anziani, le persone a rischio e il personale ospedaliero.



I ricercatori dello specialista in sicurezza informatica Check Point Research hanno scoperto diversi messaggi sul dark web di fornitori che offrono "vaccini contro il coronavirus" o "rimedi contro il coronavirus".

14 dosi per 300 dollari sul dark web

Sul dark web, ad esempio, è possibile trovare un'offerta “vaccino contro il coronavirus disponibile a 250 dollari”, che senza dubbio deve essere stata creata per attirare alcune anime disperate. "Dì addio a COVID-19 = FOSFATO DI CLOROQUINA" e "Acquista velocemente. CORONA VIRUS VACCINE è ora in vendita”.



È interessante notare che tutti i venditori vogliono vendere il loro prezioso carico tramite pagamento in Bitcoin, il che sembra logico, poiché le possibilità di rintracciarli sono molto ridotte. Ma può anche screditare le loro offerte apparentemente autentiche. Uno dei venditori, ad esempio, offre un vaccino Covid-19 non specificato in cambio di 0,01 BTC, o circa $ 300 dicendo che servono 14 dosi per una sola persona.



14 dosi, questo ovviamente va ben oltre le due iniezioni richieste secondo le autorità sanitarie di tutto il mondo, iniezioni somministrate a tre settimane di distanza. Il venditore promette dosi dai produttori dei vaccini disponibili per la vendita negli Stati Uniti, in Spagna o nel Regno Unito.



Check Point Research evidenzia anche l'aumento delle campagne di phishing legate ai vaccini e la forte crescita dei settori legati ai vaccini, a seguito degli annunci di successo dei vari laboratori. Come la ricerca, gli hacker non si fermano mai.