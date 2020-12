Oppo Reno4 Z 5G conveniente smartphone con schermo da 120 Hz

Reno Oppo4 Z è uno smartphone di fascia media che si basa sulla compatibilità 5G e uno schermo a 120 Hz per distinguersi. È abbastanza per convincere? Andiamo a scoprirlo.



Eclissato dall'arrivo dei nuovi Find Xs nel catalogo Oppo all'inizio di quest'anno, la serie Reno torna alla ribalta con una 4a generazione composta da tre modelli, tutti compatibili 5G. Al Reno4 viene così aggiunta una versione Pro, ma anche una versione Z. Lanciato a 379 euro, con prezzi già in calo, questo Reno4 Z, dunque, si presenta come il modello più abbordabile della serie, senza essere tanto più conveniente di un Find X2 Lite, compatibile anche con 5G, e tanti altri smartphone 5G di altri produttori, visto che ormai sono numerosi sotto la soglia dei 400 euro. Tuttavia, questo nuovo modello ha altri argomenti interessanti sulla carta, come il suo schermo a 120 Hz. Ma come si comporta in realtà?

Prima di condividere le impressioni, torniamo rapidamente alla dotazione di questo Reno4 Z. Il suo schermo, 120 Hz, anche Full HD +, misura 6,57 pollici e ospita una doppia fotocamera da 16 megapixel per i selfie. Sul retro è presente anche un blocco con quattro moduli da 48, 8 e 2 × 2 MP, mentre all'interno dello smartphone si trova un chipset Mediatek Dimensity 800 associato a 8 GB di RAM per eseguire Android 10, sormontato da ColorOS 7.2. Sono inoltre presenti 128 GB di storage per sfruttare le applicazioni disponibili nel Play Store. Infine, si noti che Reno4Z è alimentato da una batteria da 4000 mAh con una ricarica rapida da 18 W in USB-C, e che offre anche un mini jack e connessioni Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 e NFC. oltre alla sua connessione 5G.



Ergonomia e design



Con il suo schermo da 6,57 pollici e bordi abbastanza sottili sui lati, ma più spessi in alto e soprattutto in basso, Reno4 Z è uno smartphone di grandi dimensioni: misura 163,8 x 75,5 x 8,1 mm. È quindi difficile da usare con una mano e la sua ampia larghezza può anche impedire una presa salda e sicura per chi ha mani più piccole.

Si può puntare anche il dito sulla larghezza della tacca nello schermo per la doppia fotocamera frontale. Lo smartphone di Oppo include con quella una cornice un po' troppo voluminosa, una cover in plastica non molto qualitativa al tatto e anche un imponente gruppo fotografico posteriore. È certo, il design avrebbe potuto essere più pulito.

Tuttavia, Reno4 Z non è sgradevole in mano. Si apprezzano i suoi bordi arrotondati e, soprattutto, il fatto che Oppo abbia come sempre distribuito i pulsanti laterali tra la sinistra e la destra. Ciò consente di accedervi abbastanza facilmente. Se sei destrorso, i controlli del volume cadono più o meno sul medio e sull'indice e non è necessario allungare troppo il pollice per riattivare lo smartphone

C'è da aggiungere che il Reno4 Z ha anche il merito di pesare “solo” 184 g. Questo è ovviamente ben lungi dal renderlo un peso piuma, ma in un mercato in cui gli smartphone superano regolarmente i 200 g, questo è ancora apprezzabile. Anche i possessori di cuffie cablate possono essere rassicurati: è incluso un jack per cuffie, oltre a una porta USB-C per la ricarica.

Schermo



Sebbene sia il più economico della serie, Reno4 Z è l'unico a offrire un display a 120 Hz. La differenza rispetto a un display a 60 Hz si nota facilmente durante la navigazione in Internet. Le pagine scorrono in modo molto più fluido e questo è apprezzabile. D'altronde la differenza è ovviamente meno evidente con un display a 90 Hz, ormai abbastanza diffuso sui medi. Si noti inoltre che la frequenza di aggiornamento di Reno4 Z può essere impostata su questi valori - 60 e 90 Hz - al fine di preservare la batteria. Oppo offre anche la regolazione automatica.

A differenza di Reno4 e Reno4 Pro, Reno4 Z offre un pannello IPS. Gli altri due sono infatti basati su pannelli OLED, garanzia in particolare di infiniti neri e quindi di alto contrasto. Un ambito in cui però il Reno4 Z è tutt'altro che demerito, visto che ha un rapporto di 454:5. Deploriamo inoltre le derive colorimetriche osservate nel blu e la direttività abbastanza marcata di questo pannello, le misurazioni mostrano una percezione che si degrada rapidamente per quanto riguarda la luminosità, e quindi del display, allontanandosi dall'asse centrale di visione: 228 cd / m2 a 174 a 15 °, quindi a 88 cd /m2 a 30° e 43 cd /m2 a 45°.

Tutto sommato, lo schermo del Reno4 Z, anche con la sua definizione di 2400 x 1080 pixel che gli conferisce una risoluzione abbastanza soddisfacente di 400 dpi, offre un display sicuramente piacevole, ma non del tutto all'altezza di quanto offre ilFind X2 Lite di Oppo in termini di qualità dell'immagine.

Interfaccia utente



Oppo offre il suo Reno4 Z sotto Android 10, ovviamente con il suo overlay ColorOS. Viene consegnato nella versione 7.1, ovvero quella che già accompagnava gli smartphone della serie Find X2 lanciati all'inizio dell'anno, la versione 7.2 è attualmente riservata a Reno4 e Reno4 Pro. Nessuna grossa novità nel programma nel caso del modello Z quindi. È comunque molto piacevole, grazie in particolare alle numerose opzioni di personalizzazione che offre per l'interfaccia e la navigazione, con in particolare una barra laterale che dà accesso in ogni momento a scorciatoie configurabili. Ci sono anche alcune opzioni interessanti come la clonazione delle applicazioni che consentono, quando sono compatibili, mantenere collegati più account o anche la possibilità di dividere lo schermo con un semplice gesto per visualizzare due applicazioni.

Prestazioni



A differenza degli altri modelli della serie, Reno4 Z è basato su un processore MediaTek: il Dimensity 800. Composto da una CPU octa-core con quattro core Cortex-A76 con clock a 2 GHz e quattro core Cortex-A55 anche a 2 GHz. Rispetto a una GPU Mali-G57 MC4, viene fornito con 8 GB di RAM e consente allo smartphone Oppo di offrire prestazioni abbastanza soddisfacenti. Delle quattro sequenze JavaScript che compongono quest'ultima, la più pesante impiega 226 ms per essere eseguita. Le sequenze intermedie sono state eseguite in 99 e 163 ms, equivalenti a frequenze di 10 e 6 fps.



Insomma, il Reno4 Z non è un fulmine, ma le attività quotidiane non pongono alcun problema. Le app si avviano molto rapidamente nel complesso e il ripristino dal gestore multitasking è istantaneo. Inoltre, i giochi non subiscono fastidiosi rallentamenti, ma va notato che non vengono offerte le impostazioni grafiche più avanzate. Nel complesso, troviamo un livello di prestazioni vicino a quello che gli smartphone offrono con Snapdragon 765.

Foto e video



Reno4 Z moltiplica i moduli fotografici. Quattro costituiscono il suo blocco posteriore. C'è un modulo principale da 48 megapixel, più un modulo ultra grandangolare da 8 megapixel e due moduli monocromatici da 2 megapixel. Ovviamente questi non possono essere usati da soli. Possono quindi essere utilizzati solo con il sensore principale e quindi consentono di modificare la resa cromatica tramite filtri disponibili in modalità ritratto. Uno consente il classico bianco e nero, l'altro richiama maggiormente il seppia. In entrambi i casi l'interesse è piuttosto limitato.

In modalità automatica, che utilizza il pixel binning abbassando la risoluzione da 48 a 12 Mpx, il modulo principale dà ottimi risultati alla luce del giorno. I test rivelano una buona qualità d'immagine sia al centro degli scatti che in periferia, in modo da poter effettuare piccoli ritagli mantenendo una risoluzione sufficiente per una stampa in 20 x 30 cm. Possono comunque manifestarsi leggere deformazioni geometriche dovute all'ottica scelta da Oppo, che però non crea aberrazioni cromatiche o astigmatismi evidenti.

Tuttavia, queste belle qualità si perdono quando la luce svanisce. Reno4 Z leviga fortemente le immagini per limitare l'aspetto del rumore elettronico e si ottengono scatti molto meno dettagliati. Va notato che viene offerta la modalità notturna che permette di recuperare un po' di luce sugli scatti.

Il Reno4 Z offre un modulo ultra grandangolare necessariamente limitato dalla sua risoluzione di 8 megapixel. Le immagini mancano di nitidezza. Tuttavia rimangono generalmente pulite, purché la luce ambientale sia favorevole. In condizioni di scarsa luminosità, la qualità dell'immagine cala in modo più drastico rispetto al modulo principale.

Frontalmente, lo smartphone di Oppo include moduli da 16 e 2 megapixel. Solo il primo ovviamente permette di catturare immagini. Come spesso, i risultati sono piuttosto deludenti. Se si deplorano pochissimi difetti ottici, la risoluzione è comunque deludente, anche al centro dell'immagine. Viene proposta anche una modalità ritratto per utilizzare il secondo modulo. Infine Reno4 Z può registrare video fino a 1080p a 30 fps nella parte anteriore e fino a 4K, sempre a 30 fps, nella parte posteriore. In quest'ultimo caso viene offerta anche un'opzione "Ultra-stabilità", ma solo fino a 1080p.

Rendering audio



Buone notizie per gli utenti di cuffie cablate: Reno4 Z è uno degli irriducibili che offre ancora un jack da 3,5 mm. Ciò non impedisce che sia compatibile con Bluetooth 5.1 (con codec AptX). La sua sensibilità, adeguata, è stata misurata in 51 dB.



Dotato di un altoparlante mono a media potenza, lo smartphone manca un po 'di ampiezza in termini di larghezza di banda. I bassi sono impercettibili sotto i 300 Hz e gli acuti sopra i 6 kHz.

Qualità di ricezione (prestazioni radio)



Una bella sorpresa visto il prezzo, il Reno4 Z è compatibile con il 5G, fornito dal modem a corredo del suo chipset Dimensity 800 firmato MediaTek.



Autonomia

L'Oppo Reno4 Z è dotato di una batteria da 4000 mAh, che è una capacità standard date le sue dimensioni. Una scelta saggia, poiché il dispositivo èin grado di supportare l'utilizzo medio di una giornata.



Lo smartphone opera un compromesso in termini di ricarica rapida e offre una carica di 18 W che dà buoni risultati. Basta attendere 1 ora e 30 minuti per ricaricare completamente la batteria

Conclusioni

A parte il design meno entusiasmante di quello del Reno4 Pro, il Reno4 Z di Oppo si rivela uno smartphone abbastanza piacevole da usare quotidianamente. Si posiziona comunque in un segmento di fascia media particolarmente dinamico. Il 5G non è più raro dall'inizio dell'anno e dall'arrivo dello Snapdragon 765, la cui Dimensity 800 è anche molto vicina in termini di prestazioni, e dello schermo a 120 Hz, anche se apprezzabile per la sua fluidità, ci sembra meno vantaggiosa nell'utilizzo rispetto ad un pannello AMOLED con una resa più vistosa, come quella del Mi 10 Lite di Xiaomi o quello del Find X2 Lite, sempre di Oppo che ora disponibile a meno di 400 euro. Reno4 Z offre anche un set di sei moduli fotografici, di cui solo uno è, come spesso accade in questo segmento, davvero capace di scatti belli e la sua buona autonomia è in definitiva abbastanza comune nella sua categoria. Se stai cercando un 5G di fascia media, i suoi risultati positivi lo rendono comunque una scelta altamente consigliata per chi cerca soprattutto uno schermo da 120 Hz ad un prezzo ragionevole.