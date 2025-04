George Clooney ricoverato a causa di una pancreatite

Home » Social News » George Clooney ricoverato a causa di una pancreatite

Prima di interpretare il suo ruolo nel film "Midnight Sky", ha perso 13 chili e questo avrebbe causato la pancreatite. Clooney era stato in ospedale quattro giorni dopo l'inizio delle riprese del film. Nel film, l'attore interpreta uno scienziato solitario nell'Artico che, dopo una catastrofe globale, cerca di contattare un equipaggio di astronauti per avvertirli di non tornare sulla Terra.

Clooney ha raccontato al tabloid di essere molto malato, forse a causa della sua dieta visto che in poco tempo ha perso diversi chili per realizzare il film: "Ci sono volute alcune settimane per migliorare e come regista non è stato facile perché avevo bisogno di energia. Eravamo su un ghiacciaio in Finlandia: il che ha reso il lavoro molto più difficile".