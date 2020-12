NieR Replicant ver.1.22474487139: Nuovo trailer

SQUARE ENIX SVELA IL TRAILER DI GAMEPLAY DEL COMBATTIMENTO DI NieR Replicant ver.1.22474487139... DURANTE IL LIVESTREAM AI GAME AWARDS 2020

SQUARE ENIX ha fatto un regalo speciale per le feste ai giocatori di tutto il mondo, svelando un trailer di gameplay mozzafiato incentrato sul combattimento di NieR Replicant ver.1.22474487139… durante i Game Awards 2020, trasmesso in streaming la scorsa notte su più di 45 piattaforme video in tutto il mondo. Il nuovo trailer mostra il protagonista mentre si fa largo a colpi di lama fra ondate di Shade nemici su diversi campi di battaglia, offrendo una favolosa anteprima dell'attesissimo prequel di NieR:Automata, il titolo di successo creato dall'acclamato director YOKO TARO.

I giocatori entreranno in un mondo oscuro e apocalittico, in cui vivranno l'affascinante avventura di un ragazzo deciso a curare sua sorella da un male mortale; un'avventura che li spingerà a dubitare di ogni cosa.

NieR Replicant ver.1.22474487139… uscirà per PlayStation® 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC (Steam) il 23 aprile 2021.

Gli asset sono disponibili qui: https://press.uk.square-enix.com/