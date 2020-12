Stanotte, durante i The Game Awards, Riot Forge e Airship Syndicate hanno mostrato un'anteprima del gameplay di Ruined King: A League of Legends Story, in arrivo su console e PC l'anno prossimo.

Insieme al trailer, è stato pubblicato un post di approfondimento sul gameplay che spiega ciò che i giocatori troveranno nel gioco nel 2021. Le due aziende sono pronte a mostrare ulteriori dettagli di Ruined King: A League of Legends Story il prossimo anno.