Il lago del Lazio che fu prosciugato

Proseguendo poi con nomi illustri come il lago Regillo, la cui identificazione è incerta tra la valle di Castiglione (l'antico lago Gabino prosciugato nel XIX secolo) e quella di Pantano Borghese (prosciugata nel XVII) entrambi bacini appartenenti al complesso del vulcano Laziale, svuotati tramite canali che convogliano le acque nel fosso dell'Osa, si può idealmente proseguire con gli interventi sull'altro complesso vulcanico, quello Sabatino (quello comprendente Bracciano e Martignano per ...