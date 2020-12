Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Situato, alloggiato , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Situato, alloggiato* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere U, UB.Situato, alloggiato — Soluzioni per cruciverba e parole crociate. Ricerca - Avanzata Parole. Ricerca - Definizione. Cerca Ci sono 1 risultati corrispondenti alla tua ricerca Fai clic su una parola per ottenere la sua definizione ...alloggiare [der. di loggia, col pref. a-¹] (io allòggio, ecc.). - v. tr. 1. [dare ospitalità a qualcuno] ˜ accogliere, (lett.) albergare, dare alloggio (a), ospitare, ricevere, ricoverare. ? cacciare, sfrattare, sloggiare. 2. (milit.) [dare ricovero alle truppe] ˜ accampare, accantonare, acquartierare. ? accasermare. v. intr. (aus.