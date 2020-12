Dà valore a un assegno

Esso è radicalmente nullo e non può valere come titolo esecutivo: in sostanza, se, per regola generale, l’assegno non pagato (a prescindere dal protesto) consente al creditore di agire direttamente con il pignoramento, senza una previa causa o un ordine del giudice, nel caso in cui invece l’assegno sia incompleto ciò non è più possibile.Spesso si usa dire «assegno salvo buon fine» quando, in un contratto o in una quietanza di pagamento, si dà atto del fatto che il pagamento è avvenuto appunto con l’assegno. Questa dicitura esprime la riserva del creditore ad accettare l’assegno e a liberare il debitore solo a condizione che il titolo sia coperto e quindi pagato dalla banca.Quando si acquista un bene di valore, la somma necessaria per il pagamento potrebbe essere considerevole. Per questo motivo, per evitare di pagare in contanti, si usa emettere un assegno bancario oppure un assegno circolare.I due tipi di assegno presentano sostanziali differenze che riguardano la garanzia sulla presenza di denaro sul conto di chi lo emette.