L'amo Venere

Soluzioni per la definizione *Lo amò Venere* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere A, AD.Venere (in latino Venus, Veneris) è una delle maggiori dee romane principalmente associata all'eros e alla bellezza. Viene considerata l'antenata del popolo romano per via del suo leggendario fondatore, Enea , svolgendo un ruolo chiave in festività e riti della religione . È tradizionalmente intesa essere l'equivalente della dea greca Afrodite .VENERE IN BILANCIA/MARTE IN SAGITTARIO: quando vi innamorate, siete incontenibili! Le vostre parole, azioni, pensieri, intenti, tutto quanto fate è indirizzato alla persona amata e a valorizzarla nella vostra vita. Questa predisposizione vi porta però ad idealizzarla troppo e il risveglio a volte può essere drammatico.