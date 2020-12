Francesco Saverio Politico del '900

Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Francesco Saverio __ , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Francisco de Jasso Azpilicueta Atondo y Aznares de Javier, comunemente noto con il nome italianizzato in Francesco Saverio (Javier, 7 aprile 1506 – Isola di Sancian, 3 dicembre 1552), è stato un gesuita e missionario spagnolo, proclamato santo nel 1622 da papa Gregorio XV. Fu un pioniere della diffusione del cristianesimo in Asia.Francesco Saverio nacque in Navarra (nord-ovest della Spagna) il 7 aprile 1506 presso il castello di Javier. Quando era ancora un bambino il padre dovette subire la confisca di tutti i suoi beni per aver combattutto insieme al re di Navarra durante la guerra contro la corona di Castiglia. Distrutto dal dolore, l’uomo morì nel 1515.Nitti, Francesco Saverio. - Uomo politico italiano (Melfi 1868 - Roma 1953). Liberale, giornalista, economista e meridionalista di orientamento democratico, come capo del governo affrontò la riforma elettorale, la questione fiumana e le trattative di pace di Parigi.