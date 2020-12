Di seguito troverai la risposta per la definizione di: __ Gauguin, illustre pittore , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *__ Gauguin, illustre pittore* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere P, PA. Uno tra i maggiori interpreti del post-impressionismo.Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. Paul Gauguin ( /p?l go'g?~/; Parigi, 7 giugno 1848 – Hiva Oa, 8 maggio 1903) è stato un pittore francese, considerato tra i maggiori interpreti del post-impressionismo.Paul Gauguin fece sintesi, era interessato all’essenza della realtà . Gauguin definì il proprio stile “Sintetismo”. Sotto il profilo del racconto artistico, la pittura di sintesi non si sofferma – come avviene nelle opere degli accademici – sui dettagli, sulle minute decorazioni, su ombre raffinate, tanto studiate da apparire vere.