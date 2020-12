Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Precedono gli straripamenti , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Precedono gli straripamenti* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere P, PI.Straripamento: Riferito a fiumi, atto di traboccare oltre le rive o gli argini SIN tracimazione. Definizione e significato del termine straripamentoStraripazione e straripamento sono due termini latini molto usati quando c'è maltempo. Ecco la loro origine e il loro significato.