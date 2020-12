Le installa il vetraio

Il vetraio è un artigiano qualificato per la lavorazione del vetro. Realizza, monta, installa, ripara e sostituisce elementi in vetro all'esterno e all'interno degli edifici come serramenti ( porte, finestre, lucernari), vetrate, parapetti, balaustre, cabine doccia, specchi, complementi d'arredo come mensole e vetrinette.Come vetraio a Milano eseguiamo interventi di sostituzione e riparazione di vetrine negozi in tutta la provincia e non solo, 24h su 24. Il nostro pronto intervento può installare anche vetri antiproiettili, antisfondamento e vetri blindati.Nell’ambito della lavorazione del vetro, Il Vetraio esegue con cura e precisione il taglio e tutte le altre lavorazioni richieste, effettuando il montaggio dei vetri per tutti i clienti come privati, uffici, aziende, negozi e installando telai in alluminio e PVC, balaustre, box doccia, vetri su ringhiere, pareti divisorie in vetro e a specchio.