Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Si canta nei requiem , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Per molti secoli i testi del requiem venivano cantati su melodie gregoriane. La prima impostazione polifonica viene generalmente attribuita al compositore Johannes Ockeghem , intorno al 1460 ; si suppone che il suo requiem attingesse molto dal più anziano Guillaume Dufay , ma la partitura di Dufay è andata perduta.DIES IRAE. - Sequenza liturgica, che comincia appunto con le parole Dies irae. Si canta durante la messa di rito romano per i defunti: essa è tratta da un testo già attribuito a Tommaso da Celano (morto circa nel 1255), giudizio che va modificato dopo la segnalazione, fatta dall'Amelli, di un codice benedettino - cassinese di Caramanico, negli Abruzzi, che contiene il testo in una redazione ...A World Requiem, Op. 60 è un'opera sinfonica di grandi dimensioni con solisti e cori del compositore britannico John Foulds. Scritta come un requiem e usando un complesso musicale simile in scala alla Ottava Sinfonia di Gustav Mahler , il lavoro richiede un'orchestra sinfonica completa, solisti, masse di cori tra cui cori di bambini, strumentisti dietro le quinte e un organo.