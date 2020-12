Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Una bibita della coca-cola , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Dopo la quotazione in borsa dell'azienda nel 1919, la Coca-Cola cominciò la sua diffusione mondiale negli anni venti, trasformandosi in un 'business' di grandi dimensioni, gestito dalla The Coca-Cola Company con sede a New York, e che comprende ulteriori bibite (meglio note col nome di bevande gassate) come la Fanta e la Sprite.La Coca-Cola è una delle bevande analcoliche più diffuse conosciuta in tutto il mondo. La bibita deve il suo nome al fatto che nella sua ricetta sono impiegati, estratti provenienti dalle noci di cola ed estratti dalle foglie della pianta di coca, questi ultimi privati delle sostanze (alcaloidi) psicotrope.Commercializzata a livello globale e considerata la bibita più conosciuta al mondo, Coca-Cola nasce nel 1886 per opera di John S. Pemberton e Frank M. Robinson. Pemberton, ideatore del nome, creò anche il primo logo: lo scopo era quello di riuscire a “disegnare” un logo impattante, in grado di comunicare efficacemente attraverso le pubblicità.