Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Elemento delle fotocellule , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Un elemento delle fotocellule. Curiosità: Le fotocellule sono apparecchi elettronici capace di convertire la luce in energia elettrica quando vengono investiti da una sorgente luminosa. Vengono impiegate principalmente come componenti di dispositivi rivelatori (come antifurti o aperture automatiche) o pannelli fotovoltaici.Tutte le soluzioni per "Elemento Delle Fotocellule" per cruciverba e parole crociate. La parola più votata ha 7 lettere e inizia con SElemento delle fotocellule: 7: selenio: Cosa vedo? Grazie a voi la base di definizione può essere arricchita. Questo è sufficiente per compilare la vostra definizione ...