Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Si ha aprendo le finestre , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Si ha aprendo le finestre Soluzione: aerazione. Le soluzione che troverai sul sito facilesoluzioni.it sono utili a risolvere Cruciverba, parole crociate, codycross o di altri giochi che abbiano come scopo la soluzione per definizioni.Il nostro studio dimostra che l'apertura di finestre, anche solo parzialmente, contribuisce ad un aumento notevole della frazione di particelle che esce dalla stanza. Se non dovesse essere possibile aprire continuamente le finestre a causa del freddo, consigliamo comunque di farlo il più spesso possibile (ad esempio, tra una lezione e l'altra)".Con aprendo: Si cambia aprendo la finestra; Si dice aprendo la mano con il pollice sul naso; Allagare aprendo le chiuse; Nelle auto si accende aprendo le portiere. Con ottiene : Si ottiene con le lampadine; A volte restituendoli si ottiene un rimborso; Lo ottiene chi non è abile; Togliendola si ottiene il netto; Chi l'ottiene paga meno.