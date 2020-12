Di seguito troverai la risposta per la definizione di: La prelatura che fu fondata da Escrivá de Balaguer , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Opus Dei Organizzazione cattolica di origine spagnola fondata nel 1928 da José María Escrivá de Balaguer. Fu riconosciuta come istituto secolare nel 1947 e approvata nel 1950 col nome di Societas sacerdotalis Sanctae Crucis et Opus Dei; nel 1982 Giovanni Paolo II l'ha eretta in prelatura personale, con propri statuti e dipendente da un prelato (fino al 1994 A. del Portillo, poi J. Echevarría Rodríguez fino al 2016, e quindi F. Ocáriz dal 2017). beatificazione Atto con cui il Sommo Pontefice, capo della Chiesa cattolica, permette che un servo di Dio sia venerato pubblicamente come beato, in luoghi (città, diocesi ...Tale fenomeno ha investito come un uragano anche l'Opus Dei, la prelatura fondata da Josemaria Escrivá de Balaguer, che Giovanni Paolo II ha voluto che fosse canonizzato contro il parere di tanti.