Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Il grasso da smaltire , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Soluzioni per la definizione *Il grasso da smaltire* per le parole crociate e altri giochi enigmistici come CodyCross. Le risposte per i cruciverba che iniziano con le lettere C, CI.Definizioni simili Hanno grasso da smaltire Si possono smaltire bloccando il turnover Smaltire la stanchezza Smaltire la fatica Impianto per smaltire rifiuti Si usa nelle gallerie per smaltire materiali di scavo Quelle nucleari sono difficili da smaltire Uno e grasso e capita sempre di carnevale ...Come smaltire il grasso viscerale Elisa Brambilla. 06/10/2020. Qatar, test ginecologici forzati a passeggere in aeroporto: Doha si scusa.