Il concerto di Kiana Ledé domani in streaming su Twitch. Diodato ospite della prossima Amazon Music Session il 14 dicembre

Annunciati i nuovi appuntamenti in streaming firmati Amazon Music, in arrivo da questa settimana.

Venerdì 11 dicembre, dalle ore 19.00, Lil Nas X ospiterà il secondo concerto della serie “Amazon Music Holiday Plays”, le speciali esibizioni che Amazon Music dedica alla stagione natalizia, in streaming attraverso l’app Amazon Music o il canale Twitch ufficiale www.twitch.tv/amazonmusicit. Questa nuovo appuntamento vedrà protagonista la cantautrice, pianista e attrice Kiana Ledé, che interpreterà nuove versioni del suo singolo di successo “Ex”,della nuova cover Amazon Original dell’intramontabile classico natalizio, “The Christmas Song” e di “Plenty More” e “Second Chances”, tratti dalla versione Deluxe del suo album di esordio KiKi. Kiana Ledé è anche parte del collettivo di artisti che beneficia del programma Breakthrough, il progetto che Amazon Music dedica ai giovani artisti emergenti, supportandoli nei momenti più importanti della loro carriera, portandoli al successo globale.

Nuovo appuntamento anche per le Amazon Music Sessions, la serie di eventi settimanali in live streaming di Amazon Music, che vede protagonisti artisti del panorama musicale italiano.

Lunedì 14 dicembre sarà Diodato ad incontrare il pubblico durante l’intervista interattiva moderata dal conduttore radiofonico e televisivo Carlo Pastore. È l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il Festival di Sanremo 2020 con “Fai Rumore” (doppio disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio David di Donatello 2020, i Nastri d’Argento 2020 e il Ciak d’Oro del pubblico 2020 con “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”. Inoltre l’artista ha trionfato agli MTV Europe Music Awards 2020 come “Best Italian Act”.

Partendo dal suo ultimo singolo Fino a farci scomparire il cantautore italiano, risponderà alle domande dei fan, descrivendo cosa c’è dietro la genesi dei suoi testi e raccontandosi come uomo e artista. Il pubblico potrà seguire l’evento e interagire dalle ore 19.00, collegandosi attraverso l’app Amazon Music o al canale Twitch ufficiale www.twitch.tv/amazonmusicit.

Kiana Ledé Brown (Phoenix, 3 aprile 1997) è una cantautrice, pianista e attrice statunitense. Diventata famosa prima come attrice grazie alla serie TV horror " Scream ", successivamente Kiana Ledé si è dedicata principalmente alla musica, pubblicando l'album di debutto "Kiki" nel 2020.