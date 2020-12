Di seguito troverai la risposta per la definizione di: Il pittore detto il Doganiere , per risolvere cruciverba e altri giochi di enigmistica come CodyCross .

Rousseau ‹rusó›, Henri, detto il Doganiere R. (fr. le Douanier R.). - Pittore ( Laval 1844 - Parigi 1910 ). Impiegato del dazio dal 1870 , nel 1893 lasciò l'impiego per dedicarsi completamente alla pittura dando, nello stesso tempo, lezioni di disegno e di musica per aumentare le sue magre entrate.Soluzione per IL PITTORE DETTO IL DOGANIERE in Cruciverba e Parole Crociate. Trova le ? migliori risposte ? per finire qualsiasi tipo di gioco enigmistico Tra le risposte che troverai qui la migliore è rousseau con 8 lettere, cliccando su di essa o su altre parole puoi trovare parole simili e sinonimi che possono aiutarti a completare il tuo cruciverba.ROUSSEAU, Henri (detto il Doganiere). - Pittore francese, nato a Laval il 21 maggio 1844, morto a Parigi il 2 settembre 1910. Prese parte alla campagna del Messico, come suonatore di clarino del suo reggimento, e per tutta la vita conservò il ricordo di quella visione esotica.