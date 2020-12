PUYO PUYO TETRIS 2 E’ DISPONIBILE SULLE CONSOLE ATTUALI E QUELLE NEXT GEN

SEGA ha lanciato Puyo Puyo Tetris, sequel dell’amato crossover di due iconiche serie puzzle, su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e Xbox One, e porterà il gioco su PC (Steam) nell’anno nuovo. Unendo Puyo Puyo, uno dei brand di puzzle game più conosciuti in Giappone, e Tetris, il fenomeno mondiale, questa colorata avventura è un’esperienza di gioco crossover unica per i fan di qualsiasi età o livello di abilità.

Con una nuovissima modalità Skill Battle ispirata ai giochi di ruolo, una nuovissima, colorata storia in modalità Avventura, una sfilza di feature online e molto altro, Puyo Puyo Tetris 2 continua l’eredità di successo del suo predecessore unendo due leggende.

La ricetta perfetta per il caos più divertente di sempre:

Con infiniti modi, per i nuovi arrivati ??e per i veterani, di mostrare le loro abilità, queste sono solo alcune delle caratteristiche chiave presenti in Puyo Puyo Tetris 2.

• Colorato puzzle crossover per un massimo di 4 giocatori, online e offline

• In modalità Avventura, segui la nuovissima storia, mentre i personaggi attraversano i mondi uniti per salvare i loro amici da un’oscura minaccia

• Ripeti i livelli per ottenere più premi, sperimenta diversi livelli di difficoltà, prova il tuo stile di gioco preferito e sblocca nuovi personaggi, sfondi, livelli bonus e altro ancora

• 28 personaggi giocabili, sia nuovi che del precedente episodio, ognuno con le proprie abilità uniche

• Seleziona personaggi con abilità complementari nella modalità Skill Battle per elaborare strategie e creare la squadra più potente possibile

• Metti alla prova il tuo set di abilità con le nuove feature online, comprese le impegnative Puzzle Leagues, o gioca con un massimo di quattro giocatori in una varietà di partite personalizzabili in modalità Free Play per un’esperienza più casual

• Le modalità Sfida, che includono Tetris e Puyo Puyo endless, aggiungono ancora più varietà al gioco da solo e online

Supporto post-lancio

L’8 dicembre è solo l’inizio dei piani di SEGA per Puyo Puyo Tetris 2. Dopo il lancio, i giocatori possono aspettarsi altre funzionalità di gioco, personaggi aggiuntivi e altro ancora in un flusso continuo di aggiornamenti di contenuti gratuiti! Ulteriori informazioni verranno annunciate in un secondo momento.

Edizione di lancio a tempo limitato

Potenzia la tua strategia e la tua squadra nella nuovissima modalità Skill Battle di Puyo Puyo Tetris 2 con questo pacchetto di rare card oggetto, incluse 3 speciali della serie Sonic the Hedgehog!

Patch del Day 1 & Aggiornamenti

Per garantire a tutti i giocatori la migliore esperienza possibile di Puyo Puyo Tetris 2, sarà disponibile una patch Day One. I dati di replay non verranno trasferiti quando scaricherai la patch, quindi ti consigliamo di eseguire l’aggiornamento prima di iniziare a giocare. Sebbene sia disponibile un aggiornamento gratuito dalla versione PS4 alla versione PS5 del gioco, i dati di salvataggio e dei trofei non possono essere trasferiti.

Puyo Puyo Tetris 2 è disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ed Xbox One. La versione Steam sarà disponibile l’anno prossimo.