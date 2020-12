Cyberpunk 2077 e Minecraft sono GeForce game ready

ll nostro ultimo driver GeForce Game Ready permette ai giocatori GeForce di essere Game Ready per la tanto attesa release di Cyberpunk 2077 e la fondamentale release di Minecraft con RTX per Windows 10. I driver NVIDIA Game Ready garantiscono le massime prestazioni e un gioco fluido e senza problemi. Sono stati inoltre aggiunti il supporto per i nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC e aggiornamenti per 4 nuovi giochi che ora supportano DLSS.

Pronto per Cyberpunk 2077, fino al 60% più veloce con DLSS

Cyberpunk 2077, forse il gioco più atteso di tutti i tempi, viene lanciato oggi. Il gioco è ricco di tecnologia che include ombre ray tracing, riflessi, illuminazione diffusa, illuminazione globale e occlusione ambientale, oltre a NVIDIA DLSS. Il Ray-tracing introduce una grafica visivamente di nuova generazione che conferisce a Cyberpunk 2077 un look and feel più cinematografico e immersivo. Le ombre della luce solare, l’illuminazione globale, l’illuminazione del cielo, le superfici emissive e i riflessi hanno un aspetto straordinariamente realistico. E il DLSS è una caratteristica irrinunciabile per giocare con il ray-tracing, poichè aumenta il frame rate e offre allo stesso tempo una qualità dell’immagine bella e nitida.

L’utilizzo del DLSS in Cyberpunk 2077 con tutti i RT abilitati aumenta il frame rate fino al 60% o più, a seconda della GPU e della risoluzione. Grazie a ombre e illuminazione realistiche e alle prestazioni aggiunte di NVIDIA DLSS nessun’altra piattaforma di gioco sarà paragonabile all’esperienza di Cyberpunk 2077 su un PC alimentato da GeForce RTX.

Game Ready per Minecraft con RTX per Windows 10, DLSS raddoppia le performance

Minecraft con RTX per Windows 10 è passato dalla beta alla versione ufficiale. Minecraft con RTX supporta NVIDIA DLSS, insieme al path tracing, il che significa che tutta l’illuminazione del gioco è ray traced. Minecraft con RTX vedrà tutto ciò migliorato grazie a uno speciale pacchetto di texture Rendering a base fisica nei mondi supportati, che interagisce con gli effetti di ray-tracing per migliorare ulteriormente l’esperienza. L’accensione di DLSS può più che raddoppiare il frame rate!

Cinque nuovi display compatibili G-SYNC

Il programma G-SYNC-Compatible espande l’ecosistema G-SYNC e mira a portare coerenza ed educare i consumatori su quali display entry level forniscano una buona esperienza di refresh rate variabile (VRR). I nuovi monitor approvati sono Acer XV242Y, Acer XB273U NV, Gigabyte FI27Q-X, MSI MAG274R e Philips 275M8RZ, che offrono ai giocatori una scelta ancora maggiore quando questi cercano un ottimo monitor per il gaming.

Nell’ambito del programma G-SYNC Compatible, NVIDIA lavora con gli OEM di monitor per certificare l’esperienza sui display che supportano il protocollo AdaptiveSync. Quelli che superano la prova sono designati come “G-SYNC Compatible”. Con le aggiunte di oggi, l’elenco ora ammonta a oltre 100 modelli. Per un elenco completo dei monitor compatibili con il protocollo G-SYNC cliccate qui.

Inoltre è importante sottolineare il rilascio di due nuovi modelli G-SYNC ULTIMATE di Alienware, che ha lanciato il 27? AW2721D e il 38? curvo ultrawide AW3821DW. Entrambi sono dotati di un nuovo display IPS edge-litched con certificazione VESA DisplayHDR 600, e hanno processori G-SYNC ULTIMATE che offrono la migliore esperienza di refresh rate variabile G-SYNC. Per saperne di più cliccate sui link qui sopra.

Impostazioni ottimali ‘One-Click’ per i giochi

Le impostazioni ottimali (OPS) “One – Click” di GeForce Experience consentono di configurare istantaneamente le opzioni di gioco per l’hardware del sistema, offrendo un gameplay fluido e ottimizzato. Sono supportati oltre 900 titoli e nell’ultimo mese Nvidia ne ha aggiunti altri 29, tra cui Cyberpunk 2077:

Amnesia: Rebirth

Assassin’s Creed Valhalla

Battlewake

Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Cyberpunk 2077

Eastern Exorcist

Empire of Sin

Empyrion – Galactic Survival

Eternal Return: Black Survival

Fault

FIFA 21

Football Manager 2021

Genshin Impact

Ghostrunner

Godfall

Immortals Fenyx Rising

NBA 2k21

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Path Of Wuxia

Population: One

Ready or Not

Soda Dungeon 2

Spellbreak

Star Renegades

Star Wars: Squadrons

Surgeon Simulator 2

Teardown

Watch Dogs Legion

Xuan-Yuan Sword VII

NVIDIA Game Ready Drivers

I driver Game Ready sono disponibili il giorno del lancio, o prima, per la maggior parte dei titoli più importanti e sono ottimizzati per le migliori prestazioni e un gameplay impeccabile. Tutti i driver Game Ready NVIDIA sono certificati Microsoft WHQL.

Link correlati:

Articolo su GeForce.com sui driver Game Ready per Cyberpunk 2077 e Minecraft con RTX:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/cyberpunk-2077-game-ready-driver

Articolo su GeForce.com sui 4 nuovi giochi DLSS di dicembre:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/december-2020-rtx-dlss-game-update

Articolo su Minecraft con RTX che esce dalla versione Beta su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/minecraft-rtx-dlss-official-release

Download driver NVIDIA:

https://www.nvidia.com/Download/Find.aspx

Elenco dei monitor G-SYNC Compatible:

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/products/g-sync-monitors/specs/