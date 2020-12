HITMAN 3: l’ultimo trailer introduce nuove feature

Gameplay footage di Dubai, Dartmoor e Chongqing mostrano nuove opportunità di gioco in location sandbox affascinanti della serie.

IO Interactive è orgogliosa di presentare il gameplay di HITMAN 3 in 4K a 60 fps con la pubblicazione di un nuovo trailer, Introducing HITMAN 3. Il nuovo trailer introduce nuove opportunità di gioco, il ritorno delle feature preferite dai fan e una panoramica delle location che i giocatori sperimenteranno quando il gioco verrà lanciato il 20 gennaio 2021.

Alimentato dal motore Glacier di proprietà di IO Interactive, HITMAN 3 ti dà il pieno controllo delle abilità letali dell’Agente 47, dei suoi finissimi istinti e del suo intero arsenale di armi e strumenti che puoi usare per padroneggiare l’arte dell’assassinio. Prendi confidenza con la nuova fotocamera in grado di aprire serrature e analizzare le tue prestazioni con il ritorno di Playstyles di gioco post-missione che vengono assegnati in base a come completi le missioni.

Sulle console di nuova generazione, HITMAN 3 supporterà immagini 4K, 60 fps, HDR e tempi di caricamento più rapidi. Il gioco apporterà anche miglioramenti all’animazione delle interazioni e all’intelligenza artificiale, così come la tecnologia Glacier che consentirà fino a 300 NPC di riunirsi in un luogo contemporaneamente.

I giocatori di HITMAN 3 possono importare location dai giochi precedenti della trilogia e avere più di 20+ location sotto lo stesso tetto. Tutti i miglioramenti al rendering, all’animazione e all’intelligenza artificiale introdotti con HITMAN 3 possono essere apprezzati in tutti e tre i giochi, rendendo HITMAN 3 il luogo ideale per giocare l’intera trilogia, World of Assassination.

HITMAN 3 supporterà anche PlayStation VR al lancio nel gennaio 2021, ma non solo sono supportate le location di HITMAN 3. Ogni luogo della trilogia può essere goduto in VR.

HITMAN 3 sarà disponibile il 20 Gennaio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia e PC. HITMAN 3 arriverà anche su Nintendo Switch, via cloud streaming. Prenota oggi per ottenere il Trinity Pack.