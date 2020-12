Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

. "Porrò con urgenza l'esigenza che l'ambizioso programma di riforme Next Generation sia avviato nel più breve tempo possibile. I cittadini dei 27 stati membri non perdonerebbero un segnale che contraddica l'accordo raggiunto in sede europea", afferma Conte, sottolineando la necessità di "superare i veti ungherese e polacco "sul Recovery Plan. "Sosteniamo gli sforzi della presidenza tedesca per una soluzione rapida dello stallo", dice

Sulla riforma del Mes "resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica" del trattato. "Devono essere riconsiderate in modo radicale struttura e funzioni del Mes". E "per cambiare l'Ue è decisivo ben altro percorso. L' Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice per integrare il nuovo Mes nell' intera architettura europea. Il modello cui ispirarsi lo abbiamo già adottato, è il Next Generation Eu", dice Conte alla Camera in vista del Consiglio Ue. "Il governo ha bisogno anche della massima coesione della maggioranza", dice.