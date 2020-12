Dieta vegana e vegetariana aumentano rischio fratture fino al 43%

Secondo uno studio dello scienziato Tommy Tong e del suo team dell'Università di Oxford, in Inghilterra, le diete vegane e vegetariane aumentano il rischio di fratture. I risultati di questa ricerca sono stati recentemente pubblicati sulla rivista specializzata BMC Medicine.

Il lavoro dei ricercatori britannici è senza dubbio il lavoro più ampio mai svolto su questo argomento. Hanno seguito 54.898 partecipanti per un periodo particolarmente lungo di quasi 18 anni. All'inizio dello studio è stata determinata la dieta seguita dai partecipanti e sono stati creati quattro gruppi: vegetariani (15.499), vegani (1982), consumatori di pesce (8037) e consumatori di carne (29.380).



Promemoria, i vegetariani non mangiano carne o pesce e i vegani non mangiano carne, pesce, uova o latticini. Per non lasciare nulla al caso, gli scienziati hanno anche raccolto dati medici, socio-economici e sullo stile di vita.

Dopo il lunghissimo periodo di osservazione, il team di ricercatori ha riscontrato un totale di 3.941 fratture nei volontari coinvolti nello studio. L'analisi dei dati registrati dai vari specialisti ha permesso di stabilire un concreto legame di. Apprendiamo in particolare che i vegani corrono un rischio generale dirispetto alle persone che mangiano carne. Nei consumatori di pesce e nei vegani, questo rischio è superiore rispettivamente del 26% e del 25%. Grazie ai dati, gli scienziati coinvolti nello studio, hanno anche potuto vedere che la frattura più comune è all'anca (con 2,31 volte il rischio) ma non è stata fatta alcuna differenza tra braccia, polsi e gambe e caviglie.

Cattiva salute delle ossa



Secondo le conclusioni del gruppo di studio, i risultati sono ampiamente spiegati dal fatto che l'indice di massa corporea (BMI) è più basso in coloro che non mangiano carne e quindi consumano meno calcio e proteine. Di conseguenza, le loro ossa sono in condizioni di salute molto peggiori, diventano più fragili e si fratturano più facilmente.



“Ognuno deve considerare i benefici e i rischi della dieta, assicurandosi di avere livelli adeguati di calcio e proteine che sono importanti per la salute delle ossa. Bisogna anche fare attenzione a mantenere un BMI sano, cioè, né sottopeso (inferiore a 18,5) né sovrappeso (superiore a 25), sebbene non disponiamo di dati sufficienti nel nostro studio per concludere che anche vegani e vegetariani con un BMI elevato sono a rischio di fratture", ha spiegato il ricercatore Tommy Tong.