Uno chef francese ha conquistato un Guinness World Record cucinando una pizza che contiene 254 varietà di formaggi.



Il pizzaiolo Benoit Bruel ha combinato 254 formaggi per completare una pizza sfornata nella città di Lione.

Il Guinness World Record ha condiviso un video sulla pagina facebook dove mostra Bruel che pesa le porzioni di formaggio per assicurarsi che ce ne fosse abbastanza di ogni varietà per qualificarsi per il record mondiale.Benoit ha sottolineato ai funzionari del Guinness dei primati che pensava fosse importante che il record fosse detenuto dalla Francia, nota per i suoi formaggi.