Risparmiare con i coupon con Getpromo: ecco come

Anche noi, come moltissimi, stiamo attenti al budget quando facciamo shopping, specie per gli acquisti frivoli e velleitari. Nel nostro team ci sono veri e propri campioni del coupon, che ci hanno presentato https://www.getpromo.it/, un aggregatore che lavora con oltre 100 brand e mette a disposizione sullo stesso sito tutte le promozioni valide al momento.

Vediamo le nostre considerazioni dopo un paio di mesi d’uso!

Il canale Telegram

Il modo con cui ci siamo avvicinati a Getpromo è il suo canale Telegram. Telegram è un servizio di chat con cui è possibile iscriversi a gruppi (i canali) in cui i partecipanti non vedono il numero e il nome degli altri: così la privacy è al sicuro. Getpromo periodicamente e ogni volta che un nuovo coupon viene aggiunto al sito avvisa con un messaggio, da cui è possibile accedere direttamente al sito.

Telegram è il sistema che usiamo in redazione per accordarci sul calendario editoriale, e nessuno dei nostri utenti è mai stato infastidito né da altri iscritti ai canali, né da eccessive notifiche. Quindi approviamo al 100% il sistema scelto da Getpromo per tenerci aggiornati.

Dal sito all’acquisto

Abbiamo deciso di usare il coupon di un noto brand di cosmetica francese: -30% entro due giorni dalla ricezione del buono, sui prodotti di cura della pelle e del corpo (quindi, non il vero e proprio makeup). Abbiamo cliccato sul link Telegram e siamo arrivati direttamente al coupon. In ogni caso non è difficile trovare lo sconto anche dalla homepage del sito visitata tramite il browser: la divisione è per marche, facilissima da consultare.

Abbiamo copiato nelle note il coupon che Getpromo ci ha fornito e poi usato il link all’e-commerce per i nostri acquisti. Una delle nostre redattrici ha invece copiato lo stesso buono e ha usato non il link ma l’applicazione dell’e-commerce, per verificare se fosse indispensabile passare attraverso il link del sito. Ed effettivamente è stato così: noi abbiamo inserito facilmente il codice sconto, ma lei invece non è riuscita ad ottenere la stessa promozione. Consigliamo quindi di usare direttamente il sito dell’aggregatore anziché l’e-commerce selezionato o la sua app, se disponibile.

Dopo aver riempito il carrello abbiamo incollato il codice sconto e voilà: totale ribassato esattamente del 30% come promesso.

Attenzione a scadenze e condizioni

Come ben sa chi usa i coupon non tutti hanno le stesse condizioni d’uso. I tre limiti più frequenti sono:

Le date in cui è possibile usare le promozioni

Il catalogo: non tutti i prodotti sono sempre in promozione, come nel nostro caso. Abbiamo acquistato solamente skincare e abbiamo ottenuto lo sconto solo su quei prodotti. Per sperimentare abbiamo aggiunto anche un mascara, ma su quel prodotto (catalogato come makeup) non abbiamo ottenuto promozioni valide.

La cumulabilità: molti buoni devono essere usati singolarmente e non sono validi né per prodotti già scontati né se combinati ad altri codici.

In ogni caso, Getpromo spiega sempre molto chiaramente le condizioni d’uso di questi coupon. Quindi, per noi, la piattaforma è assolutamente approvata e continueremo ad utilizzarla per tutti i nostri acquisti!