Lamorgese positiva al Covid : Di Maio e Bonafede in isolamento

La riunione del CdM è stata sospesa per mezz'ora. Il ministro si era sottoposto questa mattina al test al Viminale e poi si è recata a Palazzo Chigi per partecipare al CdM sul Piano di Risanamento. Nel pomeriggio è arrivato il risultato e dopo aver appreso la positività di Lamorgese, ilper circa mezz'ora e il ministro è uscito dai vertici.

Per i ministri Di Maio e Bonafede l'isolamento fiduciario. I due ministri, a differenza degli altri, sono rimasti seduti in CdM per circa 4 ore con Luciana Lamorgese, risultata positiva al Covid, quindi non sarebbero state attivate le misure cautelari di contatto indiretto (valide per gli altri ministri, che erano a distanza). "Continuerò a lavorare sulla videoconferenza", annuncia Di Maio.