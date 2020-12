Capelli caduti? questo cappello fa al caso vostro

Youpin, piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, ha ideato un sistema per far ricrescere i capelli. Tramite COSBEAUTY ha presentato un cappello dotato di una tecnologia che stimola la crescita dei capelli: l’LLLT Laser Cap.

Questa tecnologia è stata messa appunto da migliaia di medici dopo 10 anni di ricerche e di sviluppo. Finalmente ora sono riusciti a trovare una applicazione per il suo scopo. Ha ottenuto le certificazioni CFDA, FDA e la sua percentuale di successo è pari all’81%.

Quello che fa è semplice, rigenera il follicolo mediante il laser. COSBEAUTY dichiara che bastano trenta minuti al giorno per 24 settimane per rinfoltire i capelli scomparsi. Il cappello ha 81 sensori che ricoprono tutta la testa. Si applica una crema in e una volta attivato invia impulsi su tutta la cute. Per ricaricarlo si usa un semplice cavo USB 2.0.

Al si può acquistare qui in sconto a 257,99€ (prezzo intero 343,99€).

Via: Xiaomi Today