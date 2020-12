Amandha Fox svela i suoi calciatori e allenatori preferiti

Amandha Fox si è raccontata, come non l'aveva mai fatto, in un'intervista rilasciata al sito di cronaca rosa iGossip.it. La splendida Venere polacca ha rivelato di essere stata corteggiata da due campioni della Nazionale italiana di calcio del 2006. Non ha fatto i nomi, ma la Venere polacca ha raccontato di aver ricevuto una corte davvero sfrenata da parte di questi due ormai ex calciatori italiani.

La famosa e popolare attrice a luci rosse ha infatti spiegato ai microfoni di iGossip.it: “Anche se non sono una intenditrice di calcio ho diversi corteggiatori direi anche famosi. Quando vivevo a Milano due Campioni del Mondo della nazionale italiana di calcio del 2006 mi facevano una corte sfegatata”.

Al tempo stesso ha rivelato che i suoi calciatori preferiti sono i suoi connazionali: Robert Lewandowski e Wojciech Tomasz Szczesny. Il suo allenatore preferito è l’ex tecnico dell’Inter José Mourinho.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la diva a luci rosse ha detto: “Vivo da single a Roma, la città eterna, da quasi 5 anni, dopo aver girovagato in diverse città d’Italia (Milano, Ferrara e Montecatini quelle che ricordo con più piacere). Ho due meravigliosi figli: Nela e Adrian”.

Quali altri segreti nasconde Amandha? Amatissima e popolare sui social network, la Fox ha preannunciato nuove scoppiettanti rivelazioni in futuro!