Seria A : Lazio batte lo Spezia 1-2

La Lazio in formato Champions, riscatta il ko casalingo in campionato con l'Udinese, battendo a Cesena lo Spezia (1-2). Subito in apertura liguri pericolosi con Estevez, ma Reina devia sul palo esterno. Al 15', alla prima azione, passano gli ospiti con Immobile (assist Milinkovic). Reazione Spezia: Gyasi fuori di poco, palo di Bastoni. Ma al 33' una Lazio cinica raddoppia con una punizione di Milinkovic. Al 64' Nzola, a sorpresa, riapre la gara. Assalto finale dello Spezia, ma al 92' la Lazio fa tris con Pereira, ma il Var annulla (fuorigioco).