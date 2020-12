Out for Summer Radio 76 è il nuovo brano della band pop punk!

Radio 76 è il nuovo singolo degli Out For Summer uscito il 27 Novembre sotto etichetta Be Next Music e distribuzione Sony Music Italy.

Il pezzo racconta di una giornata che inizia grigia e umida, ma che avrà presto una svolta: la voglia di libertà e complicità con la persona amata porta il protagonista a vivere un'avventura di coppia. Il bisogno di un giro in cadillac e la musica di Radio 76 trasforma una giorno partito scuro ad essere indimenticabile e felice.

Il testo porta anche alla luce l'importanza di non avere sempre un piano preciso in testa, per poter dare spazio a momenti spontanei che lasciano ricordi indelebili, l'importante è che siano vissuti insieme alle persone amate. Non conta poi così tanto il cosa si fa, ma il con chi lo si fa!

Out For Summer è un progetto che nasce nel novembre del 2016. La band inizia da subito a comporre inediti in italiano e rilascia nel Maggio del 2017 il primo EP “Riparto da Zero”, contenente 4 tracce e con il quale si lanciano sulla scena pop punk italiana. Grazie a questo lavoro il gruppo inizia a suonare in gran parte del nord Italia, come al Legend Club di Milano o al Mu di Parma in apertura alla band inglese The Bottom Line.

Grazie alla cover di Despacito, ri pubblicata dal canale Ghost Killer Entertainment, la band ottiene 1.5 milioni di visualizzazioni e nel Febbraio 2018 tiene un concerto in Francia. Nell'estate dello stesso anni il gruppo conquista un ottimo riscontro del pubblico e ri calca i palcoscenici francesi per un tour di 4 date, partecipa al festival Pop Punk Show nel quale condivide il palco con band di spessore come Melody Fall e Why Everyone Left, e suona al Teatro Ariston di Sanremo in occasione di Sanremo Rock.

Nel Maggio 2019 la band fa uscire un nuovo disco intitolato “Notti di Follia”, accompagnato da un release show alla Tenda di Modena, e che ottiene oltre 20 mila stream su spotify.

Con questi nuovi brani il gruppo riesce ad affermarsi nella scena pop punk italiana e aprendo il concerto dei Finley al Campus Industry di Parma e suonando al Rock’n’Roll di Milano.