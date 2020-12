PlayStation 5 disponibile oggi verso le 10:00 da Unieuro

Dopo la notizia di ieri dei 100.000 utenti in fila per ore e ore sul sito Euronics, oggi PS5 torna disponibile sul sito di Unieuro. Non è stata indicata l'ora esatta, ma ipotizziamo che sarà intorno alle 10:00.

Come ieri è comunque probabile che ci saranno code lunghissime e crash del sito. Tuttavia, molti stanno riuscendo a prenderla online con consegna a fine mese.

Stare attenti è la parola d'ordine, perchè molti stanno ricevendo brutte notizie. Per non parlare poi delle speculazioni con alcune PS5 vendute a cifre superiori alle 800€.