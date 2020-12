NVIDIA: Immortals Fenyx Rising è Game Ready su GeForce NOW

Combattere contro le bestie della mitologia greca per salvare gli dei? Colonizzare Marte? Far crescere il proprio impero criminale? Grazie a GeForce NOW sarete liberi di giocare a modo vostro. Continuate la lettura per scoprire le novità di questa settimana su GeForce NOW!

Questa settimana si aggiungono 8 nuovi giochi alla libreria GeForce NOW, tra cui una il lancio di un titolo pazzesco di Ubisoft, Immortals Fenyx Rising.

Immortals Fenyx Rising porta di nuovo tra di noi una grande avventura mitologica. Quindi preparatevi per giocare nei panni di Fenyx e andare in missione per salvare gli dei greci da una maledizione oscura.

Gli dei dell’Olimpo vi hanno benedetto con diversi doni. Usateli per combattere i mostri mitologici, risolvere antichi enigmi ed esplorare il grande mondo che si è appena aperto a voi. Affrontate le bestie mitologiche, padroneggiate i leggendari poteri degli dei e sconfiggete Tifone, il più letale Titano della mitologia greca, in una lotta epica da secoli. Sfidate le bestie leggendarie come Ciclope, Medusa o Minotauro e affrontatele in un combattimento aereo corpo a corpo, sfruttando al meglio le vostre abilità e le armi in vostro possesso che vi sono state donate da Dio.

GeForce NOW non vi delude mai; questa settimana include infatti anche tre nuovi lanci: Per Aspera diRaw Fury, Empire of Sin di Snapshot Games, e Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate di Paradox Interactive.

Di seguito la lista completa dei giochi.

Come sempre, è possibile visitare la pagina dei giochi per avere una visione completa di tutti i titoli disponibili su GeForce NOW.

Game Ready su GeForce NOW – uscite di questa settimana

I giochi saranno disponibili a partire dalle 19 di oggi, giovedì 3 dicembre, a eccezione dei titoli in cui è indicata un’altra data

Nuovi su GeForce NOW: