LE CUFFIE LG TONE FREE FN6 TI REGALANO UNO SPEAKER PORTATILE

L’AUDIO MIGLIORE SEMPRE CON TE: LE CUFFIE TRUE WIRELESS LG TONE FREE FN6 TI REGALANO UNO SPEAKER PORTATILE E UNA COVER PROTETTIVA

LG Electronics dona ai clienti la migliore esperienza audio in tutte le occasioni premiando con due omaggi coloro che sceglieranno gli auricolari LG TONE Free True Wireless.

Le cuffie LG TONE Free uniscono estetica e praticità, grazie al design moderno ed ergonomico che le rende comode da indossare, a un’esperienza d’ascolto eccezionale grazie alla collaborazione con Meridian Audio. Inoltre, gli auricolari sono dotati di una custodia unica nel suo genere che permette di eliminare germi e batteri[1] durante la fase di ricarica.

Coloro che acquisteranno le cuffie LG TONE Free (modello HBS-FN6) direttamente sull’LG Online Shop entro il 31 dicembre 2020 potranno ricevere in omaggio una cover per la custodia della cuffie e uno speaker Bluetooth portatile LG XBOOM Go PL2, del valore commerciale di 69 €.

LG XBOOM Go PL2S con tecnologia Meridian regala un audio di qualità eccellente con bassi profondi e i toni alti cristallini a ogni riproduzione musicale per animare le migliori feste o da portare sempre con sé grazie alle sue dieci ore di autonomia e la resistenza agli schizzi certificata IPX5. Lo speaker è dotato inoltre di tecnologia avanzata come il sound boost, la connettività bluetooth, i comandi vocali e una app dedicata.

La cover per la custodia delle LG TONE Free permetterà invece ai clienti di proteggere ulteriormente e rendere uniche e coloratissime le proprie FN6.

Dettaglio dei colori:

- Con l’acquisto di LG FN6 Stylish Black in omaggio la Cover FN6 lemon e lo speaker PL2 nero

- Con l’acquisto di LG FN6 Modern White in omaggio la Cover FN6 mint e lo speaker PL2 giallo

Maggiori informazioni sul sito www.lg.com/it/promotions/cover-in-regalo-cuffie-lg-fn6