Una Ricetta di Biscotti Per Vincere 5000 Dollari

Un'azienda che produce rotoli di carta alluminio per cucinare ha annunciato che sta cercando un "intenditore di biscotti", che verrà pagato 5.000 dollari per creareuniche con ingredienti "stravaganti".

La Reynolds Kitchens ha comunicato che "l'esperto" sarà scelto per essere l'autore di cinque ricette di biscotti che saranno presenti sul sito dell'azienda.

Ai "fornai" interessati alla posizione, verrà riconosciuto un compenso di. Per essere selezionati bisognerà inviare all'azienda una ricetta di biscotti che includa "un ingrediente inaspettato o stravagante" entro l'8 dicembre.Le ricette dovranno essere inviate via email a careers@ReynoldsSweetGig.com e dovranno includere una foto dei biscotti risultanti, una descrizione di 250 parole del motivo per cui sarebbero perfetti allo scopo richiesto. I candidati devono anche includere i dati personali come il nome, età e indirizzo."Le vacanze natalizie saranno essere piene di incertezze quest'anno, ma cuocere i biscotti porta sempre gioia", ha affermato Lisa Smith, vicepresidente senior del marketing di Reynolds Brands. "Stiamo cercando una persona che ci aiuti a concludere ques'anno impegnativo con una nota dolce".