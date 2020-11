GTA Online: ricompense triple in Scia mortale e Re della collina

In più, ricompense doppie nelle gare per ruote scoperte, offerte del Black Friday e molto altro

Semina i tuoi nemici e falli a pezzi con la scia luminosa della tua Shotaro in Scia mortale. Questa lotta all’ultimo sangue tanto barbara quanto futuristica frutta GTA$ e RP tripli fino al 9 dicembre: mettiti alla prova e scopri se hai le carte in regola per farcela.

Anche tutte le modalità Re della collina, a squadra o uno contro tutti, offrono GTA$ e RP tripli a tutti i partecipanti, vincenti o perdenti.

Ricompense doppie nelle gare per ruote scoperte

Le auto da corsa a ruote scoperte sono dei veri e propri missili a motore: spogliate di tutto il superfluo e di qualsiasi misura di sicurezza, sono in grado di lottare l’una contro l’altra e di beffare le leggi della fisica raggiungendo velocità impensabili. Indossa casco e tuta, allaccia la cintura e scopri se riuscirai a mantenere il controllo del mezzo anche mentre tieni l’acceleratore a tavoletta. Tutte le gare per ruote scoperte create da Rockstar fruttano ricompense doppie fino al 9 dicembre, quindi hai degli ottimi motivi per correre sul filo del rasoio.

Ottieni la maglietta Nagasaki stella rossa

Chi giocherà a GTA Online prima del 9 dicembre avrà gratis la maglietta Nagasaki stella rossa.

Primo premio della settimana: Benefactor BR8

Passa dall’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai il tuo giro quotidiano alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento, premi misteriosi e altro ancora. Questa settimana il primo premio è la Benefactor BR8, un’auto da corsa a ruote scoperte arricchita dalla livrea The Quick Fix, offerta da Xero Gas.

Declasse Scramjet: 60% di sconto

Imponte Ruiner 2000: 60% di sconto

Ocelot Stromberg: 60% di sconto

Principe Deveste Eight: 60% di sconto

Nagasaki Shotaro: 70% di sconto

Terrorbyte: 70% di sconto

Migliorie e modifiche per Terrorbyte: 70% di sconto

Pegassi Oppressor: 50% di sconto

Pegassi Oppressor Mk II: 50% di sconto

RM-10 Bombushka: 70% di sconto

B-11 Strikeforce: 70% di sconto

Buckingham Luxor: 70% di sconto

Buckingham Luxor Deluxe: 70% di sconto

Buckingham Swift (Flying Bravo Swift compreso): 70% di sconto

Buckingham Swift Deluxe: 70% di sconto

Black Friday:

Il consumismo è l’hobby americano per eccellenza, e le principali concessionarie di Los Santos lo sanno bene. Non preoccuparti, non dovrai accamparti davanti ai negozi questo Black Friday: le migliori offerte sono tutte online! Noi non facciamo eccezione, e ti offriamo fino al 70% di sconto sugli articoli più amati di Warstock e Elitás.

Sconti

Se continuano a buttarti fuori dai night club, la soluzione migliore è comprarsene uno! I night club e le loro migliorie sono in offerta per tutta la settimana, come i garage e i magazzini per carico speciale. Diversifica le tue fonti di guadagno, sottoterra o alla luce del sole: di seguito troverai tutti gli sconti disponibili su veicoli e immobili.

Veicoli aggiuntivi:

Dinka Vindicator: 30% di sconto

Western Rampant Rocket: 30% di sconto

Shitzu Hakuchou Drag: 30% di sconto

Proprietà aggiuntive:

Night club: 40% di sconto

Modifiche e migliorie per night club: 30% di sconto

PRIME GAMING

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche il night club a Vespucci Canals gratis, l’80% di sconto sulla Imponte Nightshade e il 60% di sconto sulla Declasse DR1.

Per approfittare dei vantaggi futuri, vai sul sito di Prime Gaming e registrati.

