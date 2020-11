METRO EXODUS ARRIVERA’ SULLE CONSOLE NEXT-GEN

Per celebrare il decimo anniversario è disponibile un trailer con la timeline interattiva

Deep Silver e 4A Games sono liete di annunciare che Metro Exodus, l’epico sparatutto in prima persona ispirato alla trama dei romanzi di Dmitry Glukhovsky, arriverà su Xbox Series X / S e PlayStation 5, con importanti miglioramenti tra cui un frame rate più veloce, una maggiore risoluzione, tempi di caricamento ridotti e straordinarie feature di ray tracing rese possibili dal nuovo hardware.

Le console next-gen consentiranno a 4A Games di offrire miglioramenti visivi e prestazioni di alto livello, che in precedenza erano possibili solo su PC all’avanguardia e schede RTX. Inoltre, le versioni avanzate di Metro Exodus saranno rese disponibili come aggiornamento gratuito per i possessori del gioco per le console attuali e quelle future. La data d’uscita sarà annunciata prossimamente.

Continuando la celebrazione del decimo anniversario di Metro, Deep Silver e 4A Games hanno catturato il viaggio decennale con l’esclusiva Metro Timeline, una retrospettiva interattiva che traccia tutti i principali eventi della storia, dello studio e della serie.

4A Games ha anche confermato che il prossimo titolo Metro è in fase di sviluppo per console next gen e PC. Ciò comporterà una revisione completa del motore e del renderer per sfruttare la nuova potenza, archiviazione e ray tracing supportato dall’hardware offerto dalle nuove console.

Inoltre, la partnership recentemente annunciata con Saber Interactive consentirà a 4A Games di esplorare un’esperienza multiplayer nel nuovo universo di Metro. “Come piccolo studio non siamo mai stati in grado di rendere giustizia a queste ambizioni e le nostre idee non sono mai riuscite ad andare oltre la fase di prototipo”, ha dichiarato 4A Games. “Ma con l’esperienza di Saber nei giochi online, ora stiamo esplorando attivamente il multiplayer che offrirà un nuovo modo di vivere il mondo di Metro”.