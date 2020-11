Combatti con Itsuka Kendo in MY HERO ONE’S JUSTICE 2 da oggi

Preparati a sbaragliare i tuoi avversari grazie alle mani espandibili di Itsuka Kendo, disponibile da oggi come personaggio scaricabile per MY HERO ONE’S JUSTICE 2.

Da oggi è anche disponibile per l’acquisto un nuovo costume pack che contiene un nuovo outfit da Cheerleader per Itsuka Kendo e due set di abiti da weekend, dal nome Serious Set e Lively Set.

Il Serious Set è Izuku, Ochako, Iida e Todoroki, mentre il Lively Set vestirà Bakugo, Mineta, Kaminari e Ashido.

Itsuka Kendo è il terzo personaggio DLC di MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Ogni personaggio è disponibile come parte del Season Pass o acquistabile separatamente.