Black Ops: Cold War consigli per la Campagna e l'online

"Sta per succedere qualcosa di grosso che potrebbe cambiare gli equilibri della Guerra Fredda." – Russell Adler, Call of Duty: Black Ops Cold War

Sai già come avviare il gioco e le caratteristiche di ogni modalità di gioco. Questo è un addestramento su campagna, multigiocatore e Zombi con una serie di consigli e strategie per raggiungere il successo. A prescindere da quale modalità sceglierai per iniziare la tua avventura con Black Ops Cold War, puoi utilizzare questi consigli già dalle prime ore di gioco.

Che sia minacciato da Perseus, altri operatori d'élite come te o inspiegabili fenomeni paranormali riguardanti i non morti... il destino del mondo è in pericolo e tu potresti essere l'unico in grado di salvarlo. Ecco 30 consigli per salvare il mondo e dominare gli avversari... sia vivi che non morti.

Campagna

1. Piccoli passi verso la difficoltà Veterano. L'esperienza per giocatore singolo mette a disposizione cinque difficoltà. Soprattutto se questa è la prima volta che giochi a un titolo di Call of Duty, potrebbe non essere una buona idea iniziare subito con le difficoltà Veterano o Realismo. Se non sai da dove iniziare, prova con le difficoltà Recluta o Soldato. Potrai modificare la difficoltà in seguito dal menu di pausa.

2. Una precisazione su realismo. Realismo, la difficoltà superiore a Veterano, rimuove una parte dei suggerimenti su schermo e tutti i nemici hanno una precisione di mira fenomenale. Questa difficoltà ti permette di vivere la campagna in maniera unica, ma prima di affrontarla potrebbe essere una buona idea rispolverare le tue abilità.

3. In trappola. La prima missione è perfetta per imparare le meccaniche di gioco come mirare, sparare, usare l'equipaggiamento, andare in copertura e spostarsi. Sfrutta questa missione per regolare la difficoltà e imparare quali sono i tuoi punti forti e deboli con Alex Mason, prima di creare un operatore tutto tuo che userai per il resto della campagna.

4. Sbizzarrisciti con la creazione del personaggio. Dai potenziamenti dei danni alla possibilità di trasportare più equipaggiamento, il profilo psicologico è la parte più importante della creazione del personaggio. Dedica due minuti a questa sezione e scopri tutte le opzioni disponibili per creare l'esperienza perfetta per il tuo stile di gioco.

5. Profilo psicologico consigliato per i nuovi giocatori. Se ti ritrovi spesso con poca vita o preferisci avere qualche secondo in più prima di una morte prematura, scegli il profilo psicologico Sopravvissuto, che aumenta la salute del 25%, o Affidabile, che riduce i danni subiti da fermi del 30%.

6. Esplora il rifugio. Il rifugio non è solo l'hub per le missioni, è anche il posto giusto per parlare con i tuoi compagni di squadra e per dare un'occhiata alle informazioni raccolte. Quando vuoi prenderti una pausa dalla campagna, concediti un paio di minuti per riposarti al rifugio prima di rituffarti a capofitto nella storia.

7. Rosso significa morte. Quando il tuo schermo inizia a diventare rosso, vuol dire che la tua salute è pericolosamente bassa. Quando succede, ti conviene non farti vedere dai nemici e aspettare qualche secondo per recuperare salute... altrimenti dovrai riprendere la missione dall'ultimo checkpoint.

8. Mettiti al riparo subito e spesso. Alle difficoltà più alte, un approccio ad armi spianate alla battaglia può risultare in un vero disastro. Cerca un riparo, sbircia solo quando il nemico sta ricaricando e rispondi al fuoco o lancia un elemento dell'equipaggiamento.

9. Sfrutta sempre le eliminazioni. Tenendo premuto il tasto per l'attacco corpo a corpo, attiverai l'eliminazione che ti permette di afferrare il nemico e usarlo come scudo prima di finirlo e lanciarlo contro un gruppo di nemici con una sorpresina esplosiva. Usalo ogni volta che ne hai l'occasione, può essere estremamente efficace contro gruppi numerosi quando non ci sono molti ripari.

10. Controlla tutti gli angoli. Oltre che per proteggerti dai soldati nemici, ricorda queste parole soprattutto durante la campagna per trovare nuove opzioni di dialogo. Gioca nuovamente la campagna e trova modi diversi di accumulare informazioni, anche se per farlo dovrai rompere un paio di ossa...

Multigiocatore

1. Consigli su Crea una classe dagli equipaggiamenti predefiniti. I cinque equipaggiamenti predefiniti sono ottimi esempi di come costruire un equipaggiamento personalizzato solido. Se non sai da dove iniziare per costruire un equipaggiamento personalizzato, prendi ispirazione da quelli predefiniti e poi adattalo alle tue esigenze.

2. Esamina le statistiche. L’Armaiolo è una tappa obbligata per tutti i giocatori migliori. Qui puoi esaminare tutte le statistiche che determinano i danni, la portata e le prestazioni generali di un'arma. Prima di provare una nuova arma o un nuovo accessorio, controlla dall’Armaiolo come si abbina alla configurazione di armi a cui sei abituato.

3. Armi combinate: il veicolo del successo. Viste le dimensioni delle mappe di Armi combinate 12v12, non dimenticare di usare i veicoli come dirtbike e moto d'acqua, per raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi. Altrimenti, se ci sono molti nemici, scegli un veicolo più grande come un carro armato o un'imbarcazione d'assalto, per aprirti la strada e aiutare la tua squadra ad avanzare.

4. Bomba sporca Team d'assalto, l'esplorazione porta al dominio. Dedica un po' di tempo all'esplorazione di edifici e altre aree per trovare casse che possono contenere uranio e corazza, ma anche kit autorianimazione e serie di punti. Anche se la tentazione di gettarti nella mischia sin da subito è forte, l'esplorazione può fornire a te e alla tua squadra alcuni strumenti che potrebbero cambiare le sorti sello scontro, per non parlare dell'uranio per innescare e far esplodere la bomba sporca.

5. Segnalazione degli obiettivi. Se nella modalità ci sono degli obiettivi, questi vengono segnalati sulla mappa da un'icona, impostati come meta da cui potrai vedere la distanza che vi separa. In modalità Postazione, potrai scoprire la posizione dell'obiettivo successivo 10 secondi prima che venga attivato. Cambia le tue strategie in base a questi obiettivi e, oltre ad aiutare la tua squadra a vincere, otterrai anche un bonus di punti per ogni cattura.

6. Una serie di punti bassa è meglio di niente. Se non riesci a ottenere serie di punti alte, non c'è nessuna vergogna nell'equipaggiarne una che richiede meno punti. Alcune, come Aereo spia, forniscono vantaggi a tutta la squadra e ti assegnano PE bonus per ogni compagno aiutato. Anche una RC-XD ben posizionata può far fuori un'intera squadra raggruppata attorno a un obiettivo.

7. Puoi conservare le serie di punti di tipo armamento per dopo. Dopo aver attivato una serie di punti di tipo armamento come arco da battaglia o macchina da guerra, puoi usarla finché non muori o finisci le munizioni. Questo vuol dire che puoi passare dall'arma principale a quella secondaria se necessario (per esempio un fucile a canna liscia per i combattimenti ravvicinati), o conservare le munizioni per uno scontro più impegnativo.

8. Come ottenere serie di punti alte. Collegare le uccisioni è fondamentale quando provi a raggiungere una serie di punti come l'elicottero d'assalto o la cannoniera. I punti ottenuti dalle uccisioni si moltiplicano gradualmente con ogni uccisione eseguita nell'arco della stessa vita e ogni cinque uccisioni ottieni un grande bonus di punti. Fai attenzione a tenere alta la salute e trova una posizione vantaggiosa per accumulare uccisioni, ma non rimanere fermo in attesa che i nemici vengano da te.

9. Accumula le sfide. Sali di livello più in fretta e ottieni elementi dell'equipaggiamento completando le sfide, che puoi trovare nel menu accanto alla sezione Operatore. Fai del tuo meglio per completare più sfide alla volta, componendo il tuo equipaggiamento in modo da affrontare più obiettivi per armi specifiche, specialità, equipaggiamento e wildcard, e gioca alle modalità che ti permettono di ottenere più PE.

10. Prestigio stagionale: fondamentale per raggiungere la gloria. Hai ottenuto tutti gli oggetti dell'equipaggiamento? Bene. Continua a salire di livello per sbloccare il progetto arma della Stagione e ottieni oggetti per il profilo con il prestigio stagionale. Questa strada per il prestigio ti porterà a sbloccare anche nuove sfide stagionali, che forniscono biglietti da visita aggiuntivi completando alcuni degli obiettivi più difficili del gioco.

Zombi

1. Ricorda: i progressi sono condivisi. Salendo di livello in multigiocatore ottieni oggetti per l'equipaggiamento in Zombi e tutta l'esperienza delle armi e gli accessori sono condivisi tra le modalità. Più giocherai nelle varie modalità, più facile sarà raggiungere le ondate più difficili.

2. Un'area in cui provare le armi. Senza potenziamenti, le armi che usi in Zombi sono uguali a quelle che usi in multigiocatore. Qui avrai la possibilità di provare nuove armi e accessori mentre ti diverti a combattere contro i non morti.

3. La cassa misteriosa: rischio contro ricompensa. Anche se spendere punti su un'arma casuale può sembrare rischioso, la cassa misteriosa potrebbe fornirti nuove e potenti armi, compresa l'iconica pistola a raggi e armi più rare di quelle che possiedi in quel momento. Se hai dei punti messi da parte, cerca la luce nel cielo e fatti guidare verso la cassa misteriosa per potenziare il tuo arsenale... forse. Ricorda che le possibilità di ottenere un'arma rara dalla cassa misteriosa aumentano con l'avanzare dei round.

4. Non sottovalutare il corpo a corpo. Sì, puoi equipaggiare il coltello da battaglia, e sì, portare un coltello in uno scontro con i non morti è un'ottima idea. Questo perché è uno strumento indistruttibile e può essere molto utile nelle prime fasi per conservare i punti per un acquisto dalle pareti o per aprire una cassa misteriosa. Dovrai solo stare molto attento a non farti colpire dagli zombi quando proverai a ucciderli.

5. Metti insieme risorse. Dopo aver ucciso uno zombi, questi lascerà cadere dei pezzi di materiali. Non ignorarli! Raccoglili quando non c'è nessuno in giro e vai alla postazione di lavoro per creare equipaggiamento tattico e altri oggetti che potrebbero tornarti utili nei round successivi.

6. Una mossa da giocatore d'élite: usare gli armamenti al momento giusto. Potresti essere tentato dall'usare una grossa serie di punti o un potenziamento da campo non appena li hai a disposizioni, ma conservarli per affrontare minacce più impegnative è una strategia migliore. Che tu debba affrontare un'enorme ondata di zombi o un esercito di non morti d'élite, avere a disposizione l'elicottero d'assalto, le torrette robot e i potenziamenti da campo può fare la differenza.

7. Segui le istruzioni, raggiungi la salvezza. "Die Maschine" include una pratica guida passo dopo passo per aiutare la tua squadra a riattivare la corrente, far partire tutte le macchine della mappa e sbloccare la macchina Pack-a-Punch, un potente dispositivo che potenzia le armi e le rende gradualmente più forti all'aumentare delle ondate di zombi. In altre parole, completare questi obiettivi iniziali è fondamentale per arrivare al successo e per superare le ondate.

8. Le uccisioni non sono l'unico modo per ottenere punti. Dopo aver attivato la corrente in "Die Maschine", avrai la possibilità di completare sfide di gioco aggiuntive per ottenere punti. Anche se queste sfide potrebbero richiedere di uccidere zombi con una certa arma o rimanere in una certa zona, è un metodo estremamente efficace per ottenere punti e altre ricompense.

9. Non devi sacrificarti per la causa. Completare un'estrazione ricompensa te e la squadra per essere riusciti a sopravvivere a un'ultima ondata prima di fuggire dalla mappa. Dopo aver chiamato l'estrazione, mettiti al riparo e respingi l'orda di non morti un'ultima volta per ottenere PE bonus e la possibilità di ricevere cristalli di Aetherium per potenziare le abilità.

10. Il lavoro di squadra è fondamentale. Zombi è un'esperienza di gioco cooperativa! Raduna una squadra di amici o comunica spesso con i tuoi compagni casuali usando il nuovo sistema di posizioni e assicurati che tutti siano in grado di affrontare le ondate crescenti di non morti e scoprire tutti i segreti della mappa.

