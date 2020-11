Poker: terminologia e modi di dire

Il poker è uno dei giochi di carte più popolari al mondo, protagonista di canzoni e film, tanto che persino chi non ha mai giocato conosce bene il significato di termini come bluff o all in, entrati di diritto nel vocabolario comune.

Con l’avvento di internet e la diffusione dei dispositivi mobili è esplosa l’offerta delle piattaforme digitali di gioco che si danno battaglia tra bonus di benvenuto e promozioni per fidelizzare i giocatori più appassionati. La possibilità di giocare comodamente da casa, collegandosi a https://malinacasino.com/de/ e senza la necessità di dover viaggiare verso un casinò fisico, ha permesso a tanti di poter fare un'esperienza altrimenti impossibile.

Una volta entrati nel mondo del poker, si rimane sbalorditi davanti al linguaggio tecnico e alle espressioni linguistiche utilizzate dai player. Nel corso degli anni sono state infatti coniati termini diversi, alcuni tecnici e altri più gergali e coloriti, per descrivere le carte in mano, l'atteggiamento del giocatore, le fasi della partita e molti altri aspetti del gioco. È un vocabolario ricco di riferimenti interessanti che ogni giocatore esperto deve conoscere. Ecco di seguito alcuni dei termini più utilizzati e le espressioni più curiose del Texas Hold’em poker.

American Airlines: o A-A, un'espressione curiosa per indicare una coppia di assi.

Anna Kournikova: la celebre tennista famosa per la sua bellezza e il suo talento viene presa in causa per indicare la coppia Asso Re (A-K), una mano di poker molto bella ma non sempre vincente.

Buy in: la somma necessaria per partecipare a un torneo.

Cash-out: quando si vuole lasciare il tavolo e convertire le fiches vinte in denaro contante.

Combo draw: identifica il momento in cui un giocatore potrebbe chiudere sia una scala che un colore.

Cowboys: in questo caso l'espressione identifica una mano in cui si possiedono due re (K-K).

Dead's Man Hand: indica la coppia asso-8 (A-8). Questa espressione prende origine dalla leggenda di Wild Bill Hickock, pistolero del Far West realmente esistito, che fu ucciso durante una partita di poker mentre aveva in mano quelle carte.

Double Up: quando un giocatore che era andato all in riesce a vincere e a raddoppiare il patrimonio.

Flat: indica il momento in cui un giocatore preferisce fare call, anche se avrebbe potuto rilanciare.

Flop: indica le prime tre delle cinque carte che sia hanno in comune.

Fold: quando si decide di abbandonare la mano restituendo le carte al dealer.

Free roll: un torneo gratis che non prevede costi d’iscrizione.

Grinding: si riferisce all'atteggiamento di giocatori che preferiscono rischiare poco e vincere piccole somme.

Kicker: identifica la carta (di solito alta) che permette di dichiarare un vincitore in caso due giocatori abbiano lo stesso punteggio.

Long Shot: espressione entrata anche nell'uso comune, indica una vincita sul lungo termine, di solito inaspettata, in quanto si partiva da una situazione di svantaggio.

Overbet: quando la puntata effettuata supera il numero di fiches presenti nel piatto.

Shark: termine che indica un giocatore che si comporta come uno squalo con i pesci più piccoli, a cui cioè piace vincere con giocatori chiaramente meno esperti.

Under The Gun: identifica il giocatore che gioca per primo e che quindi si trova subito sotto pressione, un po' come se avesse una pistola puntata addosso.