Farming Simulator DLC gratuito

Farming Simulator aumenta il realismo e lo spirito eco-friendly con un DLC gratuito sostenuto dall’Unione Europea

Farming Simulator 19 diventa ancora più realistico con l’introduzione di Precision Farming (Agricoltura di Precisione): un nuovo DLC che porta in campo la tecnologia “smart farming” e che sarà disponibile per PC e console dall’8 dicembre. Il DLC è parte del ‘Precision Farming Project’ (Progetto Agricoltura di Precisione) fondato da EIT Food, leader in Europa dell’iniziativa Food Innovation. Sviluppato da GIANTS Software, il DLC offre nuovi elementi di gameplay per un’agricoltura maggiormente eco-friendly.

Un progetto agricolo europeo, portato avanti dalla John Deere

Avviato dal noto produttore di machine agricole John Deere, il progetto si prevede che abbia la durata di 2 anni e vedrà la collaborazione di una molteplicità di partner dell’Unione Europea, incluse due Università coinvolte nella creazione del concept e nel testing continuo delle caratteristiche di gameplay.

“Come project manager alla John Deere per il progetto finanziato dalla EIT Food sono impressionato dalla collaborazione incredibile e molto efficace con GIANTS Software e i nostri partner”, spiega il Dr. Thomas Engel, Technology Innovation Strategy Manager di John Deere. “La prima versione del DLC offre già molto di più di quanto mi aspettassi. Caratteristiche come il campionamento del suolo e la concimazione variabile offrono una fantastica introduzione al mondo dell’Agricoltura di Precisione. Sono convinto che saremo in grado di rafforzare massivamente la conoscenza sull’agricoltura moderna all’interno della comunità dei giocatori.”

L’obiettivo del progetto Agricoltura di Precisione è motivato dal fatto che la conoscenza del pubblico per l’agricoltura è in forte diminuzione. Con il legame tra la società che abita nelle grandi metropoli e la tecnologia della moderna agricoltura praticamente reciso. Le moderne tecnologie dell’agricoltura di precisione vengono introdotte in Farming Simulator come uno degli innumerevoli sforzi dell’EIT per sensibilizzare il grande pubblico sull’agricoltura sostenibile.

Nuove caratteristiche di gameplay rendono le aziende agricole virtuali più efficienti ed eco-friendly

I giocatori potranno ottimizzare il loro rendimento prendendo campioni di terreno per identificare quattro tipi di suolo differenti ognuno con specifiche esigenze individuali. Dovranno prendere in considerazione valori di pH e contenuti di azoto nel terreno. L’applicazione dinamica dei tassi, basata sulle proprietà del suolo, permetterà di risparmiare su risorse come i semi, la benzina, i fertilizzanti e mantenere controllati i costi, risparmiando denaro e salvaguardando l’ambiente.

“Siamo molto felici di poter migliorare ulteriormente il realismo in Farming Simulator grazie al know-how del nostro partner John Deere. Siamo certi che le nuove caratteristiche di gioco soddisferanno i nostri fan e contribuiranno ad aumentare la conoscenza della tecnologia dell’ agricoltura moderna”, ha dichiarato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software.

Questo progetto e il DLC miglioreranno ulteriormente

Lanciare questo DLC segna solo il primo passo, ulteriori contenuti sono in fase di definizione con la collaborazione dell’Università di Hohenheim (Germania) dell’Università di Reading (Gran Bretagna) e il feedback dei giocatori, la prosecuzione del progetto porterà ancora più caratteristiche di gioco e costruirà una connessione più stretta tra la società moderna e il mondo dell’agricoltura.

Il DLC “Agricoltura di Precisione” disponibile dall’8 Dicembre. Simulator 19 Premium Edition è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One in versione fisica.