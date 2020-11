Arrivano i Black Days di Wiko

Fino al 30 novembre è possibile acquistare sull’e-store italiano del brand smartphone, accessori originali e prodotti IoT a prezzi scontati

Sono arrivati, in esclusiva sull’e-store italiano, i Black Days di Wiko. Fino al prossimo 30 novembre sarà possibile acquistare tanti prodotti a prezzi scontati, davvero imperdibili.

Tra gli smartphone disponibili, sono presenti i nuovi View5 e View5 Plus entrambi dotati di Full O Display, Quad Cam con obiettivo principale da 48MP e super batteria da 5000 mAh che assicura fino a 3,5 giorni di autonomia con una sola carica. View5 è acquistabile al prezzo promozionale suggerito di 149,99€ anziché 169,99€, mentre View5 Plus al prezzo di 179,99€ anziché 199,99€.

A completare la gamma smartphone in offerta, tra le promo dei Black Days di Wiko compaiono anche View4 e View4 Lite, rispettivamente proposti al prezzo promozionale suggerito di 129,99€ anziché 169,99€ e di 109,99€ anziché 169,99€.

Accanto agli smartphone Wiko, tutta la gamma di accessori di protezione dei modelli View5, View5 Plus, View4, View4 Lite, Y81, Y61 e Y50 è disponibile a prezzi scontati. Pack con cover trasparente e vetro temperato, come anche Smart Folio e Easy Folio per una protezione completa degli smartphone sono acquistabili a prezzi scontati fino al 30 novembre.

Se non bastasse, anche una selezione degli ultimi prodotti IoT Wiko è inclusa nelle offerte dei Black Days. Gli auricolari wireless WiShake Pocket sono disponibili al prezzo di 23,99€ anziché 29,99€, mentre il sistema di altoparlanti 2 in 1 ultra-portatile WiShake Vibes è disponibile al prezzo di 29,99€ anziché 39,99€.

Tra le novità, gli earbuds WiBUDS Essentials a un prezzo di lancio d’eccezione

Infine, proprio in occasione dei Black Days, Wiko ha ufficialmente arricchito la gamma IoT coni nuovi WiBUDS Essentials. Dal design minimal ed ergonomico, leggeri come una piuma (solo 4,5 grammi ciascuno), con comandi integrati in un solo pulsante, 4 ore di autonomia con una sola carica e custodia di ricarica compatta che ne potenzia la durata con 12 ore aggiuntive e 3 ricariche rapide, i WiBUDS Essentials sono compatibili con dispositivi Android e iOS via Bluetooth® 5.0. In più, sono resistenti agli spruzzi d’acqua (IPX4).

In occasione dei Black Days, i WiBUDS Essentials debuttano in esclusiva sull’e-store di Wiko al prezzo di lancio di 14,99€ anziché 29,99€.