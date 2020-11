Fedez a lezione di chitarra con ChitarraFacile

Il rapper e produttore ha scelto i corsi online di David Carelse per migliorare la sua abilità con lo strumento. Le lezioni di Fedez saranno condivise in streaming sul suo canale Twitch

Della serie non si finisce mai di imparare. Fedez, noto rapper e produttore musicale, ha annunciato dal suo profilo Twitch di voler migliorare a suonare la chitarra. Per farlo il rapper ha scelto ChitarraFacile.com, una scuola online per hobbisti fondata dal chitarrista David Carelse, ricercatore, innovatore ed esperto di didattica che insegna a suonare la chitarra con delle videolezioni, secondo i principi della teoria del flusso e basando i suoi corsi su 4 livelli di profondità.

Fedez, dunque, prenderà lezione online a distanza, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del covid19, dimostrando come le difficoltà del momento non debbano scoraggiarci e come sia possibile riuscire a diventare un eccellente chitarrista, anche a distanza, con il giusto metodo di insegnamento.

Le lezioni saranno condivise in streaming sul canale Twitch di Fedez, così tutti i suoi fan potranno assistere al suo percorso di crescita musicale, commentando le sue performance.

“Essere stati scelti da Fedez per noi è un grande onore ed un grande riconoscimento. – Ha commentato David Carelse – Non sarà difficile portarlo ad un livello superiore, ho visto dei video in cui suona la chitarra già molto bene per essere un “principiante” e come ci si poteva aspettare ha una buonissima predisposizione per la musica, il che rende tutto più facile. Sono certo che in poche lezioni riuscirà a migliorare tantissimo tornando a stupire nuovamente i suoi colleghi di Muschio Selvaggio diventando un esempio anche per i suoi fan, dimostrando loro l’importanza di continuare a migliorarsi, sempre. E poi chissà… magari riusciremo a far tornare i riff e gli assoli di chitarra nelle radio!”.