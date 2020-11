Red Dead Online: arriva la versione standalone

Ottieni Red Dead Online come gioco indipendente l’1 dicembre. In più, i primi dettagli della nuova espansione Bounty Hunters

Red Dead Online, il mondo di gioco vivo e in continua evoluzione dove puoi interpretare Ruoli unici e cimentarti in imprese elettrizzanti per percorrere il tuo cammino da fuorilegge nella frontiera americana, sarà disponibile per l’acquisto come gioco indipendente su PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Negozio di Epic Games e Steam dall’1 dicembre.

Per la prima volta, anche chi non possiede già Red Dead Redemption 2 potrà godersi Red Dead Online e tutto ciò che ha da offrire, futuri aggiornamenti inclusi. Scegli il tuo cammino in cinque Ruoli unici. Potrai catturare famigerate bande criminali o fuorilegge di bassa lega nei panni di un Cacciatore di taglie, imparare i segreti del regno animale delle vesti di un Naturalista, dare la caccia agli animali in cerca di risorse come Commerciante, cercare tesori esotici da Collezionista o diventare Distillatore e produrre moonshine di contrabbando.

Aiuta Jessica LeClerk, rimasta vedova, e il suo braccio destro, Horley, a vendicarsi degli assassini di suo marito in La terra delle opportunità, una serie di missioni cooperative da due a quattro giocatori. Competi nelle modalità Resa dei conti, una serie di modalità competitive dove i giocatori e le squadre competono in sparatorie e scontri che possono avere come obiettivo la conquista di scorte o territori, per esempio.

C’è anche molto altro, come missioni Free Roam, che possono variare molto a seconda del tuo temperamento, partite di poker pubbliche o private, eventi Free Roam competitivi e Sfide giornaliere, tutto in un mondo di gioco ricco di profondità e dettagli.

Red Dead Online sarà disponibile su PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Negozio di Epic Games e Steam al prezzo lancio di 4,99 € (prezzo scontato del 75% sul prezzo pieno) fino al 15 febbraio 2021*. Ricorda che è necessario possedere PlayStation Plus e/o Xbox Live Gold per giocare. Le versioni per PlayStation 4 e Xbox One di Red Dead Online saranno giocabili tramite retrocompatibilità su PlayStation 5 o Xbox Series.

La nuova versione indipendente di Red Dead Online richiederà fino a 123 GB di spazio e includerà anche la possibilità di sbloccare Red Dead Redemption 2: Modalità Storia (da acquistare separatamente).

In Arrivo La Prossima Settimana: Espansione Bounty Hunters

I Cacciatori di taglie di Red Dead Online avranno a che fare con una nuova serie di fuggitivi: il Ruolo del Cacciatore di taglie, infatti, verrà arricchito con nuovi criminali da scovare e abilità ed equipaggiamento da sbloccare in 10 nuovi ranghi. Ci saranno anche nuove Taglie leggendarie e un Pass Fuorilegge da 100 ranghi.

Chi si avvicina al gioco per la prima volta potrà prepararsi all’aggiornamento della prossima settimana dando la caccia ai criminali più noti della frontiera attualmente disponibili. Incontra la Cacciatrice di taglie leggendaria nella città di Rhodes e procurati la Licenza da Cacciatore di taglie per cominciare il tuo cammino nel Ruolo.

In più, questa settimana tutte le missioni per Cacciatori di taglie di Red Dead Online forniscono PE doppi. Per maggiori informazioni su come diventare un Cacciatore di taglie di successo, consulta qui la nostra serie sui suggerimenti di gioco; abbiamo anche consigli su come eccellere nei panni del Commerciante e del Collezionista, nel caso dovessero interessarti anche questi Ruoli.