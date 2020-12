RAINBOW SIX SIEGE NEX-GEN SARA' DISPONIBILE A DICEMBRE

In 4K e/o 120 fps, con progressi multipiattaforma nella stessa famiglia di dispositivi e senza alcun costo aggiuntivo per i possessori del gioco per la generazione attuale

Ubisoft annuncia che le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X | S di Tom Clancy?s Rainbow Six Siege saranno disponibili dal 1? dicembre. Oltre a una serie di miglioramenti, la nuova versione consentir? di giocare in 4K e fino a 120 fps, in base alla modalit? scelta dai giocatori (prestazioni o risoluzione). Inoltre, sar? possibile effettuare l?upgrade della propria versione sulla stessa famiglia di dispositivi senza alcun costo aggiuntivo. Dopo pi? di cinque anni dall?uscita di Rainbow Six Siege, il lancio sulle console di nuova generazione ? un passo importante nel costante supporto del gioco da parte di Ubisoft.

I giocatori attuali su PlayStation 4 o Xbox One potranno mantenere i propri progressi ed effettuare l?upgrade del gioco senza alcun costo aggiuntivo* per la stessa famiglia di dispositivi. Inoltre, sar? disponibile il gioco multipiattaforma sempre nell?ambito della stessa famiglia di dispositivi, che consentir? agli utenti PlayStation 5 di sfidare quelli PlayStation 4 e ai giocatori su Xbox One di fare lo stesso con gli utenti di Xbox Series X | S. Al momento, il cross play tra famiglie di console diverse o tra PC e console non ? supportato.

Sulle console di nuova generazione, i giocatori potranno provare tutti i miglioramenti grafici che Rainbow Six Siege ha da offrire. Tali miglioramenti offriranno una serie di opzioni per dare la priorit? alle prestazioni o alla risoluzione, sempre che i giocatori siano equipaggiati con un dispositivo compatibile:

Per tutte le piattaforme, saranno implementate anche le seguenti funzionalit? per offrire una migliore esperienza di nuova generazione:

Rainbow Six Siege ? gi? disponibile sulle console di nuova generazione con le rispettive versioni per Playstation 4 e Xbox One.

La nuova generazione di hardware fornisce le pi? recenti tecnologie e funzionalit?, e Rainbow Six Siege continuer? a migliorare per sfruttare tutte queste opportunit? offerte dalle nuove piattaforme.