Red Dead Online: PE doppi nelle missioni Cacciatore di taglie

In più, RDO$ e PE extra per le Posse

Preparati all’avventura nella frontiera di Red Dead Online: questa settimana riceverai PE extra oltre a una serie di bonus speciali. Aiuta Jessica LeClerk e Horley a portare giustizia nella frontiera e ricevi PE doppi nelle missioni di La terra delle opportunità.

Che tu sia un vigilante misericordioso o un mercenario amante della forza bruta, preparati: questa settimana tutte le missioni per Cacciatori di taglie di Red Dead Online forniscono PE doppi. Trovarti un paio di alleati potrebbe essere una buona idea per catturare i ricercati. In più, giocare in una Posse fornirà RDO$ e PE aggiuntivi a tutti i membri in missioni ed eventi Free Roam e nelle missioni per Cacciatori di taglie.

SCONTI

Questa settimana hai molte occasioni per risparmiare, sia sul catalogo Wheeler, Rawson & Co. che altrove. Ecco alcuni esempi:

PRIME GAMING

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno ricompense per:

5 Ferormoni di animale leggendario gratuiti

6.000 PE da Naturalista

Un Accampamento temporaneo gratuito

Un Soprabito Katata gratuito realizzato in pelle di wapiti Katata leggendario

I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 21 dicembre riceveranno una ricompensa per un cavallo Bretone gratuito e 100 RDO$.

