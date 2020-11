HITMAN 3 Rivela una nuova location

La nuova location ‘Chongqing’ di IO Interactive mostra la tecnologia Glacier

Chongqing è una nuova location di HITMAN 3, che porta l’Agente 47 nelle strade piovose e illuminate dai neon di una hub di trasporti cinese piena di negozi e stand gastronomici, tutti stipati in stretti vicoli – con molti segreti fuori dai sentieri battuti. Chongqing è anche la destinazione per mostrare miglioramenti e perfezionamenti in arrivo grazie alla tecnologia di HITMAN 3.

Alimentato dal motore Glacier di IO Interactive, HITMAN 3 apparirà, suonerà e sarà giocabile in forma più smagliante che mai, con miglioramenti all’illuminazione, ai riflessi, all’animazione e all’intelligenza artificiale. Chongqing presenta anche effetti d’acqua completi, con dettagli come le gocce di pioggia che colpiscono l’Agente 47 e i suoi vestiti che si bagnano, il tutto per regalare un’esperienza ancora più immersiva di HITMAN 3.

Sulle console next-gen, HITMAN 3 girerà con risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo con supporto HDR. L’ultimo trailer “Under The Hood” mostra questo nuovissimo luogo con nuovi, fluidi momenti di gioco che mostrano i perfezionamenti dell’animazione, dell’interazione e dell’intelligenza artificiale, nonché la tecnologia Glacier che consentirà fino a 300 NPC in una posizione contemporaneamente.

I giocatori di HITMAN 3 possono importare location dai giochi precedenti della trilogia e avere più di 20+ location sotto lo stesso tetto. Tutti i miglioramenti al rendering, all’animazione e all’intelligenza artificiale introdotti con HITMAN 3 possono essere apprezzati in tutti e tre i giochi, rendendo HITMAN 3 il luogo ideale per giocare l’intera trilogia, World of Assassination.

HITMAN 3 sarà disponibile il 20 gennaio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, Google Stadia e PC. HITMAN 3 arriverà anche su Nintendo Switch, giocabile tramite il cloud streaming.