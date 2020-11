Gods Will Fall nuovo titolo dark fantasy

Annunciato un nuovissimo gioco indie inglese

Deep Silver è lieta di annunciare Gods Will Fall, un gioco d’azione dark fantasy che verrà lanciato il 29 gennaio 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch , PC e Google Stadia.

Sviluppato da Clever Beans con sede a Manchester, Gods Will Fall è un action dark fantasy su pochi, eroici, guerrieri celtici rimasti di un esercito distrutto, sulla loro avventura per sconfiggere dei diabolici. I pre-order saranno attivi a gennaio 2021.

Storia

Sei l’ultima speranza per l’umanità

Il dominio tortuoso degli dei sull’umanità dura da millenni. Propensi alla crudeltà e alla sofferenza, chiedono di essere serviti con cieca adorazione attraverso un giuramento di fedeltà imposto ad ogni uomo, donna e bambino. Chi non si sottomette alla volontà degli dei; perirà di una morte lenta e spietata.

Vivi le brutali prove di un’avventurosa banda di guerrieri nella loro disperata impresa di recidere la morsa crudele degli dei sull’umanità. Ogni uomo e ogni donna in grado di impugnare una lama, avendo sofferto per troppo tempo la brutalità del regno degli dei, sarà chiamato ad unirsi al tuo clan di otto sopravvissuti celtici, per insorgere ed affrontare le legioni di bestie orribili e servitori che dimorano in ciascuno dei regni infernali degli dei.

Per ogni decisione presa, emerge una storia personale. Se avrai successo, vedrai nascere leggende. Se fallirai, guarderai le vite trasformarsi in polvere.

Caratteristiche

Dei & Reami iconici

Svela gli oscuri segreti di ogni antico dio mentre ti avventuri nei loro covi pericolosi. Con servitori che non si fermeranno davanti a nulla per difendere le loro divinità, ogni luogo sarà più letale del precedente.

Clan di guerrieri celtici

Con otto diversi guerrieri di ogni tipo, ciascuno equipaggiato con la propria arma esclusiva, scegli saggiamente il tuo prossimo eroe. Il successo te lo dovrai guadagnare duramente ma ti offrirà armi e oggetti unici, se fallirai sarai imprigionato e griderai per la salvezza.

Naviga in un mondo di dualità

Assapora i panorami rilassanti mentre esplori il terreno mozzafiato e lussureggiante dell’Overworld. Ma ricorda: oltre ogni antica porta, si trova il regno di un dio. Traboccante di creature disgustose, inseguendo un mondo costruito sulla sofferenza umana, ogni sentiero che percorrerai e ogni porta che aprirai sarà diversa dall’ultima, assicurando una storia sempre nuova.



Lezione di brutalità

Con uno stile di combattimento facile da imparare ma difficile da padroneggiare, una sfida enorme attende tutti coloro che si avventurano all’interno. Rafforza il tuo guerriero entrando nella mischia e abbraccia il berserker che è in lui. La sconfitta è sempre in agguato mentre gli dei aspettano il loro sfidante.

Gods Will Fall sarà lanciato il 29 Gennaio 2021 su PS4, Xbox One, Switch, PC e Stadia.